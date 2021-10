Côte d’voire: Mamadou Touré au Rwanda pour s’inspirer du bon fonctionnement de l’entrepreneuriat

À la tête d’une délégation, le Ministre Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique séjourne au Rwanda depuis le 10 Octobre 2021. Cette visite d’imprégnation et de partage d’expérience va durer 5 jours. Le choix du Rwanda est guidé par les performances remarquables enregistrées ces dernières années par ce pays à travers son dispositif de développement des compétences de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle, dénommé Rwanda Polytechnic et ces centres d’autonomisation socio-économique des jeunes pour promouvoir l’entrepreneuriat et la création.

La mission a pour objectifs d’identifier et de partager les bonnes pratiques développées par l’ensemble des acteurs contribuant à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes au Rwanda. Il s’agira plus concrètement pour le Ministre Mamadou Touré de s’imprégner , entre autres de la stratégie de formation et de gouvernance des instruments en faveur de l’emploi des jeunes, du mécanisme d’insertion sur le marché du travail, du système d’information sur le marché du travail, du mode d’émergence des startups, du mécanisme de participation inclusive à une gouvernance efficace et démocratique des jeunes, du mécanisme de passage à échelle en matière de service civique et du mécanisme de gestion de l’incivisme. Pour cet échange qui a eu lieu avec la Ministre de la jeunesse du Rwanda, le Ministre Mamadou Touré était avec son collègue de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Melv Le Sage

Comments

comments