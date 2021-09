Côte d’voire: session extraordinaire de la réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières

Ce samedi 11 septembre 2021, a lieu, à l’hôtel Novotel d’Abidjan, la Session Extraordinaire de la Réunion Annuelle des Ministres en Charge de la Sécurité et des Frontières.

Le Conseil de l’Entente regroupe 5 états membres( Côte d’Ivoire, Benin, Burkina Faso, Niger et le Togo) pour le développement et la paix. Il a été créé en 1959 dans l’objectif de:

1 .Assurer la paix, la sécurité et la stabilité des Etats membres;

Promouvoir une intégration politique et culturelle plus étroite et plus dynamique entre les Etats membres, sur la base de la fraternité et de la solidarité; Promouvoir l’intégration économique sous- régionale et le bien- être des populations.

Pour cette session, les membres du Conseil de l’Entente ont opté pour le thème suivant: « Mutualisation des moyens de lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux ».

