Coup de tonnerre au Rhdp: Duncan et plusieurs ministres retournent au Pdci?

La situation était devenue intenable pour lui et pour de nombreux ministres qui l’avaient suivi au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Après la renonciation solennelle du chef de l’État, Alassane Ouattara, de briguer un troisième mandat et le choix « controversé » d’Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020 pour le compte du Rhdp, un sentiment de frustration avait envahi Daniel Kablan Duncan. Parce qu’il s’était mis dans la tête qu’il était le dauphin légitime et le successeur idéal du président Ouattara, à la tête du pays. Mais les prévisions politiques de cet éminent économiste sont tombées dans la lagune Ebrié…après la douche écossaise qu’il a prise à Yamoussoukro, face aux députés et sénateurs. Une conjoncture, voire une pilule très amère pour lui.

Depuis le jeudi 5 mars 2020 où, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, il avait été littéralement forcé, par Alassane Ouattara, à le suivre dans sa retraite politique, Duncan a commencé à avoir le « mal du Pdci », son parti. Il devrait donc faire un choix. Aussi difficile qu’il soit. Quitter définitivement la scène politique ou retourner au Pdci, son parti d’origine, qu’il n’a d’ailleurs jamais véritablement quitté. Duncan a opté pour un retour au bercail. Sans état d’âme.

A la suite d’une réunion « houleuse » tenue, à Grand-Bassam, le lundi 30 mars 2020, jusque tard dans la nuit, dans une résidence « fortifiée », Daniel Kablan Duncan et plusieurs ministres issus du Pdci ont pris la décision de « rejoindre Bédié », avons-nous appris de sources proches des services du vice-président de la République. Il devrait, toujours selon notre source, « rencontrer le chef de l’État, président du Rhdp aujourd’hui, 1er avril 2020, dans la soirée, pour faire l’annonce de son départ du Rhdp ». Nos sources apprennent que seul Kouassi Kobenan Adjoumani a opposé une fin de non-recevoir à ce projet, décidant, lui, de poursuivre l’aventure aux côtés d’Amadou Gon Coulibaly. Ce départ de Duncan, doublé de ceux de plusieurs ministres issus du Pdci, s’il était confirmé, serait un coup dur pour le Rhdp. Non seulement il intervient à 6 mois de l’échéance présidentielle, mais s’inscrit dans une série de départs.

Le ministre des Affaires étrangères, Amon Tanoh, opposé au choix de Gon Coulibaly pour la présidentielle de 2020, a claqué, récemment, la porte du gouvernement. Ironie du sort, il est originaire du Sud-Comoé, tout comme le vice-président Daniel Kablan Duncan. Un scenario catastrophique pour le parti au pouvoir s’il ne survenait un 1er avril…

Signalons que Daniel Kablan Duncan avait tourné le dos à Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda parce que, à ses yeux, Alassane Ouattara était gage de victoire à la tête du Rhdp. Or, la donne vient de changer. Alassane Ouattara a renoncé à briguer un 3e mandat en octobre 2020

Avec www.voxabidjan.net

