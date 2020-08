Coup d’Etat au Mali : la Côte d’Ivoire ferme ses frontières

Le Conseil National de Sécurité présidé par le Président de la République, S.E Alassane Ouattara décide ce jour de fermer ses frontières avec le Mali. Cette décision fait suite au communiqué de la CEDEAO relatif à la situation actuelle au Mali, rapporte AbidjanTV .

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a pris des mesures drastiques pour contraindre les militaires à retourner à l’ordre constitutionnel au Mali. L’organisation sous régionale a annoncé dans un communiqué, la suspension du Mali de tous ses organes de décision.

Aussi, la CEDEAO décide de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes ainsi que l’arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays membres de l’organisation et invite aussi les partenaires du Mali à faire de même.

Cette décision de la CEDEAO sera mis en œuvre immédiatement et restera en vigueur jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Notons que l’ONU exige la libération immédiate et sans condition du président.

Sapel MONE

