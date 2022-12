Coupe du monde 2022: l’Afrique divisée par la victoire du Maroc?

La sélection marocaine de football a réalisé un grand exploit en éliminant l’Espagne en 1/8e de finale de la Coupe du Monde 2022 et devient le premier représentant d’Afrique du Nord à atteindre les 1/4 de finale de la compétition.

La décision se fera aux tirs-aux buts et le gardien du FC Séville Yassine Bounou réussira a stopper les tirs de Soler et Busquets après que Sarabia ait trouvé le poteau, c’est finalement Hakimi d’une mini panenka qui marque le but de la qualification.

Le Maroc qui avait déjà été le premier pays africain à atteindre les 1/8e de finale en 1986, devient le premier pays maghrébin à rejoindre les 1/4 de finale. Ils joueront face au Portugal.

Des pays africains en joie ont pu écrire sur leur site: “C’EST L’AFRIQUE QUI GAGNE FELICITATIONS AU MAROC”. Cette joie sera de courte durée car, les Marocains quant à eux ont dédié leur victoire aux pays arabes et musulmans.

Ce message donne un coup de froid aux pays africains non arabe et qui décident de ne plus apporter leur soutien au Maroc contre le Portugal, nous explique AbidjanTv.net .

Melv Sage

Comments

comments