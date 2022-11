Coupe du monde 2022: le Ghana avec les frères Ayew et ses espoirs au Qatar

Otto Addo, le sélectionneur de l’équipe du Ghana, a dévoilé une liste de 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2022 de football (20 novembre-18 décembre). Les frères André et Jordan Ayew y figurent, tout comme la star montante Mohammed Kuddus, mais pas les gardiens de but Joe Wollacott et Richard Ofori, blessés.

C’est une équipe du Ghana inexpérimentée qui s’apprête à disputer sa quatrième Coupe du monde, après celles de 2006, 2010 et 2014. La cuvée 2022 comporte en effet 16 joueurs sur 26 qui ont disputé 10 matches ou moins avec les Black Stars.

Parmi eux, des novices, comme le prometteur attaquant du Club Bruges Kamal Sowah, le pensionnaire du RC Lens Salis Abdul Samed et le gardien de but d’Asante Kotoko Ibrahim Danlad.

Pénurie au poste de gardien

Otto Addo, le sélectionneur ghanéen, a dû d’ailleurs retenir trois jeunes portiers : hormis Danlad (19 ans), il y aura aussi en effet Lawrence Ati-Zigi (25 ans) et Abdul Manaf Nurudeen (23 ans). L’habituel titulaire à ce poste, Joe Wollacott a dû déclarer forfait, tout comme son numéro 2 Richard Ofori, lui aussi blessé.

C’est dire donc à quel point l’expérience des frères André et Jordan Ayew ainsi que celles du milieu Thomas Partey, et des défenseurs Baba Rahman et Daniel Amartey, sera précieuse au Qatar. A eux cinq, ils comptabilisent plus de sélections (319) que tous les autres joueurs réunis (119).

Les performances de certains jeunes, à l’instar de celles du milieu offensif Mohammed Kuddus, de l’attaquant Kamaldeen Sulemana ou du défenseur Alidu Seidu, seront toutefois guettées avec intérêt par les fans du Ghana.

Pour rappel, la sélection ghanéenne défiera celles du Portugal (24 novembre), de la Corée du Sud (28 novembre) et de l’Uruguay (2 décembre).

COUPE DU MONDE 2022 : LES 26 DU GHANA AU QATAR

Gardiens de but : Ibrahim Danlad (Asante Kotoko/Ghana), Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen/Belgique), Lawrence Ati-Zigi (FC St. Gallen/Suisse) Défenseurs : Daniel Amartey (Leicester City/Angleterre), Mohammed Salisu (Southampton/Angleterre), Alexander Djiku (RC Strasbourg/France), Alidu Seidu (Clermont Foot/France), Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion/Angleterre), Abdul Rahman Baba (Reading FC/Angleterre), Gideon Mensah (AJ Auxerre/France), Denis Odoi (Club Bruges/Belgique), Joseph Aidoo (Celta Vigo/Espagne) Milieux de terrain : Salis Abdul Samed (RC Lens/France), Thomas Partey (Arsenal/Angleterre), Elisha Owusu (La Gantoise/Belgique), Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak/Ghana), Kamal Sowah (Club Bruges/Belgique), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam/Pays-Bas) André Ayew (Al Sadd SC/Qatar) Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg/Allemagne) Attaquants : Osman Bukari (Etoile rouge de Belgrade/Serbie), Jordan Ayew (Crystal Palace/Angleterre), Inaki Williams (Athletic Bilbao/Espagne), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting Portugal/Portugal) Kamaldeen Sulemana (Stade rennais/France) Antoine Selorm Semenyo (Bristol City/Angleterre)

