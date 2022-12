Coupe du monde: le Pays Bas bat les USA et file en 1/4

Ils sont les premiers à monter dans le quart. Efficaces, à défaut d’être brillants, les Pays-Bas ont pris la mesure des États-Unis (3-1), samedi 3 décembre, pour s’emparer du premier billet pour les quarts de finale du Mondial qatari. Le Team USA, émoussé et impuissant, s’est fait presser à froid par Denzel Dumfries, passeur pour Memphis Depay (10e) et Daley Blind (45e+1), auteurs de deux buts copiés-collés. Dans un grand jour, le latéral des Oranje y est ensuite allé de sa propre réalisation (81e) pour éteindre les espoirs américains, nés d’un but chanceux d’Haji Wright (78e).

L’avantage donné aux Pays-Bas sur le papier s’est confirmé. Au Khalifa International Stadium, à Doha, la bande à Frenkie De Jong a récité la recette de Louis Van Gaal, désormais invaincu en 11 matchs de phase finale (8 victoires et 3 nuls). Un jeu froid, parfois restrictif, mais terriblement réalistes, qui a fait des étincelles face à des Américains, méconnaissables par rapport à la phase de groupes, où ils avaient accroché l’Angleterre (1-1). Et les seules fois où ils ont essayé, les joueurs de Gregg Berhalter sont tombés sur Andries Noppert, qui a sorti le grand jeu (3e, 43e), avant d’être aidé par Gakpo (49e) et Timber (75e).

