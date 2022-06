COUPE DU MONDE QATAR : les relations sexuelles sont interdites

Le Daily Star assure que les relations sexuelles seront interdites, de manière officielle, tout au long de la compétition, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. Seuls les couples mariés seront autorisés à s’amuser dans leur chambre. Une information pouvant choquer l’Occident mais loin d’être surprenante au Moyen-Orient. Les relations se*uelles hors mariages sont illégales au Qatar, tout comme l’h@m@se*ualité. Ceux ne respectant pas cela s’exposent à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 7 ans.

« Le se*e n’est vraiment pas à l’ordre du jour, sauf si vous venez en couple, a averti une source policière auprès du quotidien britannique. Il n’y aura certainement pas d’aventures d’un soir lors de ce tournoi. Il n’y aura pas de fête du tout, vraiment. Tout le monde doit garder la tête froide, sauf s’il veut risquer de se retrouver en prison. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le sexe est interdit. Les supporters doivent être préparés. » Dans un communiqué, le Comité suprême du Qatar pour l’organisation du Mondial a rappelé que « le Qatar est un pays conservateur et les démonstrations publiques d’affection sont mal vues, quelle que soit l’orientation se*uelle. » Dans le même temps, les Qataris assurent que tout le monde est le bienvenu. De quoi faire encore un peu plus jaser autour de l’attribution de cette Coupe du monde.

