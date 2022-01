Coups d’Etats: Thiam Tidjane se prononce et donne les raisons de son retrait dans la politique ivoirienne

Alors que l’Afrique de l’ouest connaît de plus en plus de putsch, Monsieur Thiam sort de sa réserve et se confie, voici ses dits:

“Je pense que les coups d’État ne sont pas une bonne chose. Malheureusement, il y a des circonstances extrêmes qui font qu’ils se produisent. À long terme, cela conduit à des reculs. Une des raisons pour lesquelles je me suis retiré de la politique en Côte d’Ivoire, c’est que je voyais arriver des acteurs qui considèrent que la violence est un moyen d’action de politique légitime”

