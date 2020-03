COVID-19 Côte d’Ivoire : Charles Blé GOUDÉ appelle à l’union contre l’ennemi invisible. Ce qui a réellement dit

Cela n’est une nouvelle pour personne, le Coronavirus , ce virulent virus continue de stresser et de broyer les êtres humains de toutes catégories sans aucune distinction. Le Président du COJEP, le ministre Charles Blé GOUDÉ comme tout ivoirien et tout bon homme politique est préoccupé par la gestion de la situation dans son pays. Ceci étant , le bras droit du Président Laurent GBAGBO, depuis son lieu de confinement loin de la Côte d’Ivoire sa patrie, fait d’alléchantes propositions au chef d ‘Etat ivoirien Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara , afin de l’aider à mieux tenir dans cette situation de panique, pour que le peuple ivoirien ne périsse point de dépression avant même les contaminations. Le genie de Kpô propose:

1-La mise en place de mécanique d’exonoration totale ou partielle de taxes diverses pour soutenir nos entréprises.

2- L’ouverture de ligne de crédit à taux d’interêt nulle en faveur de toutes les entreprises , surtout les entréprises opérant dans le secteur informelle.

3-Encourager les employeurs à ne pas procéder aux licencements.

4-Différer le paiement des factures d’électricité et d’eau sans prejudice de la pénalité des 10%. Diminution du prix du carburant à la pompe .

5- Exonoration de taxes sur les produits agroalimentaires et les produits de prémières nécessités importés》

Le ministre Charles Blé GOUDÉ homme politique de l’Etat de Côte d’Ivoire en Europe conformement à une procédure judiciaire internationale , jugé et condamné par contumace par la justice ivoirienne, reste préoccupé par l’avenir du peuple ivoirien et démeure convaincu qu ‘en situation pareille le bloc sacrée autour de la patrie est primordial. Pour se faire, il donne de gentils et sages conseils au Chef de l’Etat ivoirien. Il lui demande :《De tenir la vague et de laisser son peuple s’abriter à son ombre. 》

Charles Blé GOUDÉ va plus loin dans sa strategie pour davantage aider le chef de l’Etat à protéger le peuple .

《En ces moments d’incertitude et de panique sa constance présence aux côtés du peuple serait salvatrice et rassurante. Vu sur cet angle, je considère que se cafétrer à Assanie n’est pas une bonne option . Faisons un et rassurons Notre peuple.》Ainsi conseille le ministre Charles Blé GOUDÉ.

C’est un Charles Blé GOUDÉ calme, intelligent, soucieux de l’avenir , du devenir des ivoiriens, tel un serieux homme d’Etat qui s’est adressé aux ivoiriens en cette matinée. Nous pensons qu’ une telle manière démocratique de se comporter dans l’opposition est la seule à adopter et non une autre créant l’irréparable.

