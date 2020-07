Covid-19 Côte d’Ivoire/ la colère de Magnifique: “quand je vais parler,ils vont dire que je fais politique”

L’ humoriste ivoirien, Le Magnifique est très en colère contre les rassemblements de milliers de personnes qui se font à Abidjan en cette période de COVID-19. Pour l’artiste, c’est une injustice à l’égard des artistes qui vivent des spectacles mais qui depuis , sont empêchés par la situation sanitaire.

“Ça fait maintenant 5 mois que nous les artistes nous sommes interdits de spectacles a cause du Corona..et pourtant c’est nous qui étions au devant de la sensibilisation aux premières heures de cette pandémie… a notre grande surprise on voit des meetings au palais de la culture… des marches dans des villes avec des milliers de personnes violant ainsi les mesures barrières sans aucune réaction des autorités sanitaires et policières ou bien le Corona est fini ? Quand tu vas parler certains vont dire tu fais politique.. d’autres vont dire c’est parce que tu as faim..Alors que non..pas du tout…on ne demande juste qu’à reprendre nos activités comme tout le monde pour apporter notre contribution au développement du pays… j’espère que cette injustice sera réparée dans le prochain communiqué… d’ici la je vais encore me laver les mains et vous regarder travailler”,a-il déclaré.

Selon le gouvernement ivoirien, la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus fait état de 15 596 cas confirmés dont 10 178 personnes guéries, 96 décès et 5 322 cas actifs à la date du 26 juillet 2020.

Sapel MONE

Comments

comments