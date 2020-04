Covid-19 : des ivoiriens bloqués au Maroc, dans la détresse appellent le gouvernement au secours

Dans un courrier pathétique adressé à la Direction d’Abidjan.net, des Ivoiriens, bloqués au Maroc par les mesures de confinement contre le coronavirus, crient leur détresse et appellent l’Etat au secours. Ci-dessous, leur adresse intégrale.

Nous sommes des Ivoiriens au Maroc, et nous voudrions passer par votre canal pour décrire la situation alarmante dans laquelle nous sommes actuellement et dont nous pourrions en mourir, non pas de Corona mais d’abandon et de faim ici dans le pays des autres.

C’est avec désespoir que nous rédigeons ce message, dans l’espoir qu’avec vous et votre voie nous pourrions être entendus et sauvés de notre situation qui devient mortelle.

Nous sommes des Ivoiriens, de passage au Maroc pour une courte durée, arrivés le 11 mars 2020 avec un retour prévu le 16 mars 2020. Trois jours après notre arrivée dans le pays, les vols aériens de Royal Air Maroc ont été suspendus sans avertir un quelconque passager prévu sur la compagnie pour un retour même anticipé. A la date du 16 mars, dans la matinée, le gouvernement marocain a décrété la fermeture des frontières, l’arrêt des vols commerciaux et le confinement de la population. Personne ne parle de nous, mais nous sommes un certain nombre d’Ivoiriens présents aux Maroc et entièrement bloqués. Ayant échangé avec d’autres frères Ivoiriens via les réseaux sociaux, ils sont dans la même situation (qui ont dû se mettre à 6 dans une maison d’une pièce en location par jour). Certains, avons dû également prendre une chambre en location journalière, et tous, nous tous au bout de nos ressources financières pour vivre. D’ici une dizaine de jours, nous n’aurons plus de ressources financières pour subvenir à nos besoins.

· Location maison : Nous serons mis à la rue (ce que nous ne souhaitons pas, car on se confine tous pour respecter les mesures d’urgence sanitaires et surtout nous protéger de la maladie qui prévaut en ce moment)

· Manger : Nous n’aurons plus d’argent pour pouvoir manger.

Il se trouve parmi nous, malheureusement des personnes vulnérables, des personnes âgées ou sous traitement médical, des femmes enceintes venues pour des courses rapides, et des mères éloignées de leurs jeunes enfants à Abidjan. Nous risquons de mourir de faim et non de la maladie qui fait rage en ce moment. Nous sommes perdus et livrés à nous-mêmes ici.

Devant cette situation, nous nous retrouvons totalement démunis et notre moral ne tiendra pas longtemps. Dans les médias, nous constatons qu’il y a des rapatriements qui sont effectués pour les pays occidentaux et même par des pays africains. Nous sommes désespérés que la Côte d’Ivoire n’en fasse pas partie et nous n’avons aucune information sur un quelconque rapatriement même à titre commercial.

Par votre canal, nous vous prions de nous aider à ce que le gouvernement puisse se pencher sur une solution de rapatriement et nous sommes même prêts à signer des engagements avant départ de respect total des mesures sanitaires imposées une fois arrivés à Abidjan (test, quarantaine, confinement, etc..).

Tout en restant dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous transmets toutes mes salutations les plus distinguées et je vous remercie et nous comptons sur vous pour porter aussi loin que possible notre CRI de DETRESSE (S.O.S) afin que le gouvernement ainsi que le Président de la République, Alassane OUATTARA, puissent l’entendre et nous voler au secours. Dieu vous bénisse !

Pour le Collectif d’appel au secours

Le Porte-parole

Stéphane Nasser

Cel : +225 09000166 (Whatsapp)

ou 00 211 681 667 847

P.S : le confinement a été repoussé ici aujourd’hui jusqu’au 20 mai 2020, et encore on ne sait même pas si ce sera la dernière date.

