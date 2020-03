COVID-19 : la pandémie s’accélère dans le monde

Face à la crise sanitaire mondiale liée coronavirus, de nombreux pays ont pris des mesures pour endiguer la propagation du virus : restrictions de sorties, rassemblements de plus de 2 personnes interdits, confinement, fermetures des frontières ferrovières, maritimes et aériennes… 1/3 de la population est contrainte de reste chez elle. A ce jour, 180 pays sont touchés par la maladie. Même si la situation face au Covid-19 en Chine commence à s’améliorer avec très peu de nouveaux cas recensés, la situation reste critique dans le reste du globe.

L’Europe, l’épicentre de la pandémie vit actuellement un cauchemar. L’Italie, le pays le plus touché à ce jour, craint que le bilan officiel ne soit largement sous-estimé par rapport à la réalité. En Espagne, un hôpital de campagne a été installé dans un des pavillons du parc des expositions de Madrid afin de soulager les établissements hospitaliers de la région débordés. L’Allemagne manque de masque pour son personnel médical. Au Royaume-Uni, Londres fait face à un “tsunami” qui a même touché le Premier ministre Boris Johnson, qui se moquait pourtant du coronavirus il y a encore quelques jours.

Aux Etats-Unis, l’épidémie continue aussi de se propager. Selon l’OMS, le pays pourrait devenir bientôt le nouvel épicentre de la pandémie. La ville de New York est la plus touchée avec une forte accélération des contaminations au Covid-19. La situation dans les hôpitaux devient critique, et le nombre de lits pourrait manquer. Le numéro d’urgence est également plus que saturé. Retrouvez la carte du monde en temps réel, le tableau faisant le bilan de l’épidémie dans les pays les plus touchés par le Covid-19, mais aussi le point sur la situation en Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, USA, Chine…

Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux cas mortels China 81,285 +67 3,287 +6 Italy 80,539 +6,153 8,215 +712 USA 75,665 +7,454 1,100 +73 Spain 56,197 +6,682 4,145 +498 Germany 43,646 +6,323 239 +33 Iran 29,406 +2,389 2,234 +157 France 29,155 +3,922 1,696 +365 Switzerland 11,712 +815 191 +38 UK 9,849 +320 477 +12 S. Korea 9,241 +104 131 +5 Netherlands 7,431 +1,019 434 +78 Austria 6,703 +1,115 49 +18 Belgium 6,235 +1,298 220 +42 Canada 3,579 +170 36 Portugal 3,544 +549 60 +17 Norway 3,316 +232 14 Sweden 2,840 +314 71 +9 Australia 2,806 +130 13 +2 Israel 2,666 +297 8 +3 Brazil 2,611 +57 63 +4

Coronavirus en Espagne

L’Espagne compte en 24h 769 décès supplémentaire. Le pays se rapproche de la barre des 5 000 morts et dépasse désormais l’Italie dans le nombre de morts quotidiens. Plus de la moitié des décès est comptabilisée dans la région capitale, Madrid. Depuis mercredi 25 mars, des patients contaminés par le Covid-19 sont transférés dans un des pavillons du parc des expositions de Madrid pour être soignés. En quelques jours, des dizaines et des dizaines de lits ont été installés avec des bonbonnes d’oxygène, mais aussi du matériel de radiologie. D’ici cette fin de semaine, c’est plus de 1 300 lits, séparés par des petites cloisons blanches, qui devraient être installés dans 3 pavillons pour accueillir les malades afin de désengorger les hôpitaux de la région qui sont débordés. Cela donne une idée de l’ampleur de la crise sanitaire dans le pays.

Pour essayer d’endiguer la situation, les habitants sont totalement confinés et ils ont interdiction de sortir de chez eux pour faire du sport, se promener, voir la famille ou des amis… Les frontières terrestres ont également été fermées. Pour rappel, à ce jour, le dernier bilan fait état de 57 783 cas confirmés de Covid-19 et 4 365 morts des suites de la maladie. Au niveau mondial, c’est le quatrième pays le plus impacté dans le monde en nombre de cas, après la Chine, l’Italie et les États-Unis.

Coronavirus en Italie

Si la situation de crise commence à ralentir en Italie, pays où le coronavirus a fait le plus de victimes à ce jour et de loin. Les Italiens sont toujours très inquiets. La recherche du patient zéro passionne la presse qui rapporte ce vendredi que la piste de “Mattia”, un jeune patient plutôt sportif passé par l’hôpital de Pavie, en Lombardie qu’il vient de quitter, s’éloigne. Aucun malade n’a été détecté dans son entourage. Des chercheurs ont remarqué des cas de pneumonie suspects dès le mois de en janvier en Italie et même pour certaines dès le mois de novembre 2019. Les patients ont été rappelés pour passer des tests et des traces de Covid-19 (anticorps ?) ont été détectées. L’épidémie serait donc plus vieille que pensé jusque-là.

Le nord du pays, là où la contagion a commencé, craint en tout cas que le bilan officiel soit largement sous-estimé par rapport à la réalité. La commune de Nembro dans le nord de l’Italie (près de Bergame, ville la plus touchée par le virus), qui compte près de 12 000 habitants, “a officiellement enregistré 31 décès attribués au Covid-19”, rapportent dans le quotidien Corriere della Sera, Luca Foresti, un responsable médical local, et Claudio Cancelli, le maire de la ville. “Le nombre de décès dans des conditions normales aurait dû être environ 35, or cette année nous en avons enregistré 158, c’est-à-dire 123 de plus que la moyenne et non 31”, expliquent les deux hommes. Ils constatent le même écart de chiffres dans d’autres petites communes de la région, avec un nombre de décès “anormaux”, plus élevé de 6,1 fois par rapport à celui officiellement attribué au coronavirus. Le sud du pays est également très inquiet car son système hospitalier est plus fragile.

Si la pandémie devait s’accélérer dans la région, les hôpitaux pourraient-ils faire face ? Pour le moment, la Sicile est épargnée par le Covid-19. La presse italienne annonce 69 cas dans le village de Villafrati. Si le virus n’explose pas dans cette région, le bilan total du pays est catastrophique. Le dernier point, datant de jeudi soir indique que le Covid-19 a tué 8 200 personnes dans tout le pays, soit 662 décès supplémentaires sur la dernière journée. L’Italie reste le pays le plus touché par la maladie. Le gouvernement a mis en place un confinement total afin d’endiguer la propagation du virus, et a décidé de mettre à l’arrêt “toute activité de production non essentielle”.

La peur se déplace aussi sur le terrain économique. Ce jeudi le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a rejeté le projet de propositions élaboré, lors d’un sommet en visioconférence, par les conseillers des chefs d’État et de gouvernements de l’Union européenne pour répondre à la crise sanitaire liée au coronavirus. Des propositions que Rome, déjà plombée par une dette colossale avant la crise, juge trop “timides”. Giuseppe Conte souhaite dix jours de négociations supplémentaires avec les cinq présidents (Conseil, Commission, Parlement, BCE et Eurogroupe) pour apporter des solutions adéquates mais n’a pas précisé ce que ferait l’Italie si ses exigences n’étaient pas satisfaites. Il réclame une riposte économique forte et adéquate de l’UE et notamment une plus grande solidarité financière. Les débats portent notamment sur de possibles emprunts communs, surnommés “coronabonds”, qui pourraient à la fois financer la lutte contre le coronavirus et relancer l’économie.

Coronavirus au Royaume-Uni

Ce vendredi 27 mars, les services du gouvernement britannique ont indiqué que le Premier ministre Boris Johnson a été testé positif au coronavirus. Après avoir constaté de légers symptômes jeudi soir, le locataire du 10 Downing Street a été testé et le résultat s’est avéré positif, a indiqué un porte-parole dans un communiqué. Un camouflet pour Boris Johnson qui a longtemps sous-estimé la maladie, allant jusqu’à serrer les mains des malades il y a encore quelques jours ou à déclarer que rien ne l’empêcherait d’aller vider quelques pintes au pub.

Londres, qui a tardé à mettre en place des mesures de confinement, est face à un “tsunami” désormais. C’est la ville qui compte le plus de malades du coronavirus dans le pays. Les établissements de santé londoniens font face à une explosion du nombre de “patients gravement malades”. Une situation critique dans les hôpitaux, alors qu’une partie du personnel soignant est aussi contaminée par le Covid-19. Afin d’éviter le même scénario qu’en Italie, avec des hôpitaux dépassées, et face à l’aggravation de la situation ces derniers jours, le gouvernement a annoncé l’ouverture dès la semaine prochaine d’un hôpital de campagne dans un centre de conférence de Londres. Celui-ci pourra accueillir 4 000 malades. Les médias britanniques annoncent aussi que d’autres structures similaires pourraient être installées dans tout le pays provisoirement.

Le Royaume-Uni a passé pour la première fois hier la barre des 100 morts en 24h (115 exactement). La contagion s’accélère ces derniers jours, le gouvernement a annoncé le dernier bilan jeudi soir qui fait état de 11 658 cas officiellement recensés de 578 morts des suites du Covid-19. Pour limiter la propagation du virus, le gouvernement a pris la décision lundi 23 mars au soir d’ordonner un confirment général de la population pour les trois prochaines semaines en demandant à ses concitoyens de rester chez eux. La famille royale est également touchée, le prince Charles, âgé de 71 ans, a été testé positif au Covid-19 en milieu de semaine. Son entourage est rassurant, il “reste en bonne santé”.

Coronavirus aux USA

Depuis ce jeudi, les Etats-Unis recensent plus de cas de coronavirus (83 000 cas selon l’université Johns Hopkins) que tout autre pays dans le monde, même la Chine et l’Italie, les deux pays les plus touchés jusqu’ici. De la Californie à New-York, tout le pays est touché par l’épidémie. La progression du virus s’accélère de jour en jour malgré les mesures de confinement prises dans certains états. Selon l’OMS, les Etats-Unis pourraient rapidement devenir l’épicentre de la pandémie. Selon les experts, la contamination pourrait venir de la Nouvelle-Orléans, où a eu lieu fin février le carnaval de Mardi Gras, celui-ci rassemblant énormément de monde.

La ville de New York est la plus impactée avec une forte accélération des contaminations au Covid-19, on y compte déjà 281 morts sur les 1 201 recensés dans tout le pays. Un tiers des décès sont comptabilisés dans l’Etats de New York. La situation dans les hôpitaux devient critique, le gouverneur a averti que ces derniers pourraient bientôt manquer de lits et d’appareils d’assistance respiratoire. Anthony Almojeria, des services médicaux d’urgence a déclaré à l’AFP que le numéro d’urgence était plus que saturé. Il indique, “nous n’avions pas autant d’appels le 11 septembre”. Donald Trump, lors d’une conférence de presse appelle ses concitoyens à rester chez eux : “Restez chez vous, détendez-vous”.

Coronavirus en Chine

La situation en Chine, pays d’où est partie en décembre dernier l’épidémie de coronavirus, s’améliore depuis quelques jours. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus n’augmente presque plus en Chine après deux mois de confinement. Alors qu’aucun cas de contamination locale n’avait été enregistré ces derniers jours, et que seuls les nouveaux cas répertoriés venaient de l’étranger, un cas de transmission locale vient d’être détecté. Ainsi, sur les 55 nouveaux cas comptabilisés ce vendredi, 54 sont importés d’autres pays. Pour rappel, la Chine comptabilise depuis le début de l’épidémie, 3 296 décès des suites de la maladie, et 81 828 cas détectés. La priorité de la Chine est aujourd’hui d’éviter que le coronavirus ne revienne dans le pays depuis des pays étrangers. Ce jeudi soir, Pékin a annoncé la fermeture temporaire de ses frontières à certains ressortissants étrangers et la réduction drastique de ses vols internationaux. Qui est concerné par la fermeture des frontières ?

Les touristes étrangers ;

Les étrangers domiciliés en Chine, mais n’étant pas dans le pays actuellement.

Ne sont à priori pas impactés les voyageurs d’affaires, mais aussi les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

Coronavirus en Allemagne

L’Allemagne présente un faible taux de mortalité lié au Covid-19 par rapport aux autres pays européens touchés comme la France, l’Italie ou l’Espagne. Plus de 40 000 cas ont été recensés dans le pays pour “seulement” 253 décès des suites de la maladie. Cette différence s’explique par le nombre de tests massifs effectués dans le pays. Chaque semaine, le pays réalise environ 500 000 tests de dépistage. En Allemagne, les cas bénins entrent dans les statistiques contrairement aux autres pays. Laurent Desbonnets, journaliste chez France Télévisions, correspondant en Allemagne, explique que le gouvernement a “mobilisé très tôt, dès janvier, un réseau très dense de laboratoires qui existent ici et ont fait de ces tests la priorité absolue. Ici, il n’y a quasiment pas de conditions. Tous ceux qui ont un doute peuvent se faire tester. Soit en faisant la queue devant un laboratoire soit en allant tout simplement chez le généraliste “. Les tests peuvent même se faire soi-même poursuit le journaliste : “Il y a aussi des drives, certains sont gérés par l’armée. Et puis depuis peu il y a même des kits de prélèvement pour effectuer soi-même le prélèvement et le déposer dans la boîte aux lettres de laboratoire. Ça fonctionne disent les virologues. Cela permet de détecter très tôt les cas et de limiter les complications les plus graves”.

Si le pays n’a pas pris de disposition de confinement total pour ses concitoyens, des mesures ont été prises afin de limiter la propagation du virus. Les frontières avec la France, la Suisse et l’Autriche sont désormais fermées et depuis dimanche 22 mars, les rassemblements publics de plus de deux personnes en dehors du travail sont désormais interdits, exception faite des membres d’une même famille résidant sous le même toit. Les Allemands peuvent donc toujours sortir faire leurs courses, aller chez le médecin, ou se rendre à leur travail si le télétravail n’est pas possible.

Coronavirus au Portugal

Le Portugal entre dans une nouvelle phase de la contagion. Des mesures pour limiter la propagation du coronavirus ont été prises dès vendredi 13 mars par le Premier ministre Antonio Costa qui a annoncé la fermeture des écoles et la limitation de l’activité des bars, restaurants, discothèques ou centres commerciaux. Le pays passe au niveau supérieur et a déclenché cette nuit un plan d’urgence sanitaire, appelé “phase d’atténuation des risques”, annonce le journal Público dans sa une du jeudi 26 mars. L’alerte est désormais maximale dans le pays afin de tenter d’endiguer la propagation du virus. Selon le dernier bilan, le pays compte 3 544 cas confirmés de Covid 19, dont 60 patients en sont morts.

Coronavirus en Belgique

Le pays fait état de près de 7 284 cas détectés et 289 décès. Afin d’endiguer la propagation du coronavirus, la Belgique a confiné la totalité de ses habitants jusqu’au 5 avril. Une mesure prise pour ralentir la contagion, mais aussi pour éviter de voir ses établissements hospitaliers débordés, un problème constaté dans de nombreux pays voisins, dont la France. Les voyages à l’étranger ainsi que tous les rassemblements sont interdits. Tous les commerces, à l’exception de ceux d’alimentation, des pharmacies et des maisons de la presse, ont dû fermer leurs portes. Les employeurs ont comme consigne de privilégier au maximum le télétravail de leurs salariés.

La Belgique fait face également à un autre problème depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Comme beaucoup de pays, elle est en pénurie de masques, et plus particulièrement ceux destinés au personnel soignant. Le pays qui en possédait un grand stock périmé l’a détruit entre 2017 et 2018, sans pour autant le renouveler comme le recommande l’OMS (Organisation mondiale de la santé).

Dernière nouvelle communiquée ce vendredi, un chat aurait été contaminé par son maître en Belgique, un ” cas isolé ” selon Emmanuel André, porte-parole du centre interfédéral de crise. Cette contamination s’est faite à la suite d’un “contact rapproché entre l’animal et le maître”. Il faut rappeler qu’il s’agit ici d’une transmission de l’homme vers l’animal et non le contraire. Selon le centre de crise, il n’y a pas de raison de penser que “les animaux sont vecteurs de l’épidémie”.

Coronavirus en Inde

Mardi 24 mars, le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé le confinement total de ses habitants, soit 1,3 milliard d’individus, pendant 3 semaines. “Tout le pays va entrer en confinement. Pour sauver l’Inde, pour sauver chaque citoyen, vous, votre famille”. Si le pays compte encore peu de cas en comparaison de sa population (764 cas confirmés et 20 décès), il se protège. En effet, si le virus venait à s’y propager, les conséquences humaines et économiques y seraient dramatiques. Depuis mercredi, le pays est à l’arrêt, les avions sont cloués au sol, et presque tous les commerces sont fermés. Dans les boutiques considérées comme essentielles, encore ouvertes, les clients ne peuvent entrer que par un ou deux pour respecter la distanciation sociale. La difficulté va être pour les plus pauvres de survivre. Même si le gouvernement a annoncé 20 milliards d’euros pour aider les plus démunis, de nombreuses familles fuient la ville de New Delhi pour rejoindre à pieds leur village natal.

Coronavirus en Grèce

La Grèce est l’un des pays européens encore peu touché par le coronavirus. Elle enregistre à ce jour près de 900 cas d’infection confirmés au Covid-19 et 26 décès. Depuis dimanche 22 mars, le gouvernement a pris des mesures pour limiter la propagation du virus. “J’ai donné l’ordre que toute action adéquate soit prise afin d’appliquer l’interdiction de tout mouvement inutile à travers le pays”, a annoncé le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Ainsi, le pays est confiné, les déplacements inutiles sont interdits, les commerces sont fermés (à l’exception des commerces alimentaires et de première nécessité), les lieux touristiques sont clos. Ce confinement a été annoncé pour 14 jours.

Coronavirus en Algérie

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé un confinement total à Blida le 23 mars, la région la plus touchée par le coronavirus. En ce qui concerne Alger, un confinement partiel a été décidé, “un confinement de 19 heures au lendemain à 7 heures du matin”, confinement qui sera étendu à toutes les villes du pays où est apparu le coronavirus, précise un communiqué de la présidence. Le gouvernement algérien a également décrété pour tout le pays l’interdiction de circulation des taxis, mais aussi les rassemblements de plus de deux personnes. Pour rappel, le pays avait déjà annoncé le 19 mars, la fermeture des cafés et restaurants dans les grandes villes, des écoles, des stades, des mosquées et tous les lieux de rassemblements comme les salles des fêtes, mais aussi la suspension du trafic ferroviaire et de toutes les liaisons maritimes et aériennes et de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l’intérieur des villes et entre les wilayas (préfectures).

Comments

comments