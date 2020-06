Covid-19: le Comité ministériel de coordination des transports et du commerce de la CEDEAO dévoile ses recommandations, au terme d’une rencontre

Le Comité Ministériel de Coordination des Transports et du Commerce de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a tenu des réunions par visioconférence les 12 et 16 juin 2020, au cours desquelles, il a fait plusieurs recommandations.

A l’occasion, plusieurs grandes recommandations ont été faites par le Comité. Il faut le dire, en effet, après délibérations, les Ministres ont souhaité, l’ouverture progressive et coordonnée des frontières terrestres, maritimes des Etats membres de la Communauté et des aéroports. Selon eux, cela devra être fait sur la base de données sanitaires et de lignes directrices proposées pour l’harmonisation et la facilitation du commerce et du transport transfrontaliers dans la région de la CEDEAO dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le Comité a aussi recommandé aux Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, l’ouverture des frontières terrestres et aériennes selon un calendrier précis, dont la première phase (ouverture interne) va concerner les aéroports domestiques et la levée des restrictions relatives au transport terrestres au sein des Etats membres de la CEDEAO. Cette étape est prévue en fin juin 2020.

La deuxième phase, elle, concerne l’ouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes entre les Etats membres de la CEDEAO en vue de permettre la libre circulation des biens et des personnes sur la base d’une application stricte des lignes directrices proposées pour l’harmonisation et la facilitation du commerce et du transport transfrontaliers dans la région de la CEDEAO. La date proposée est la première quinzaine du mois de juillet 2020 (15 juillet 2020 au plus tard).

Enfin, la troisième et dernière phase va, quant à elle, toucher l’ouverture des frontières aériennes et terrestres aux autres pays ne présentant pas de niveau très élevés de taux de contamination de la COVID-19 pour compter de la deuxième quinzaine de juillet 2020 (31 juillet 2020 au plus tard). Cette ouverture sera fonction de l’évolution de la pandémie au sein des pays membres de la CEDEAO et des autres pays et fera l’objet d’une évaluation périodique.

Aussi, les Ministres ont souhaité le partage des informations entre les États membres dans un esprit de solidarité, d’autonomie collective et de coopération interétatique, par des consultations bilatérales et multilatérales en se fournissant des informations précises et opportunes sur les mesures d’ouverture ; et une forte collaboration aux frontières entre les administrations chargées des frontières pour la mise en place d’un dispositif de contrôle des voyageurs concernant la COVID-19.

Toujours au titre des recommandations, le Comité Ministériel de Coordination des Transports et du Commerce de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest veut, également, l’identification et la sélection de points d’entrée et de sortie spécifiques (frontières terrestres) des États membres pour les mouvements transfrontaliers et les équiper conformément au Règlement sanitaire international (RSI) et aux recommandations de l’Évaluation externe conjointe (EEC).

Les Honorables Ministres ont, par ailleurs, fait un plaidoyer en vue d’un soutien ferme et déterminé en vue d’une appropriation et d’une application des lignes directrices une fois qu’elles auront été adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO.

Ces réunions du Comité Ministériel de Coordination des Transports et du Commerce de la CEDEAO, faut-il le noter, avaient pour objectif de discuter et de convenir d’une réponse régionale bien coordonnée pour l’ouverture de corridors de transport et de commerce transfrontaliers pour la circulation immédiate de fournitures et d’équipements médicaux humanitaires, de biens essentiels et de personnes dans la lutte contre la pandémie dans la région ; et pour l’ouverture progressive et coordonnée des frontières terrestres, aériennes et maritimes en vue d’accompagner le processus de relance des activités économiques transfrontalières.

Les intervenants ont salué et réaffirmé la décision de l’Autorité des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO d’adopter une approche régionale dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Ils ont en outre, souligné la nécessité pour les États membres de la communauté et les institutions régionales de s’accorder sur une réponse régionale bien coordonnée pour faciliter la circulation des produits, des biens et des personnes humanitaires/essentiels, et de définir des mesures pour relancer le commerce régional et les chaînes d’approvisionnement entre les États membres de la CEDEAO.

Brigitte GBAGBO

