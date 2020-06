Covid-19: le Conseil national de sécurité maintient l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 2020

A l’issue d’une réunion relative à l’examen de la gestion de la pandémie à Coronavirus, le jeudi 25 juin 2020 à Abidjan, le Conseil national de sécurité (CNS) a annoncé le maintien de l’état d’urgence jusqu’au mercredi 15 juillet 2020.

Le Conseil national de sécurité a également prorogé l’isolement du Grand Abidjan, la fermeture des bars, boîte de nuit, cinéma et lieux de spectacle dans le Grand Abidjan, le maintien de l’interdiction de rassemblement des populations au-delà de 50 personnes dans le Grand Abidjan et le maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes jusqu’au 15 juillet 2020.

Toutefois, le CNS a décidé de la réouverture des frontières aériennes. Par conséquent, il y aura une reprise du trafic aérien à partir du 26 juin 2020 pour les vols domestiques et du 1er juillet 2020 pour les vols internationaux. Le CNS s’est félicité du faible taux de létalité de la COVID-19 qui est de l’ordre de 0,7%, l’un des plus faibles en Afrique. Traduisant, ainsi la qualité de la prise en charge rapide des malades par le système sanitaire. Le CNS a également insisté sur le port obligatoire de masques et l’observance de la distanciation physique, afin de briser la chaîne de contamination de la pandémie.

CICG

Comments

comments