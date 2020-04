Covid-19 : le message de Laurent Gbagbo adressé aux ivoiriens

Laurent Gbagbo a adressé un message aux ivoiriens en cette période de crise sanitaire mondiale relative au coronavirus (covid-19). A appris AbidjanTV auprès d’une source proche de l’ex-Président ivoirien ce lundi 20 avril 2020 .

Ci dessous sa déclaration comme rapportée.

“Bien que préoccupé par la crise sanitaire et toutes ses implications, le Président Laurent GBAGBO appelle ses compatriotes à la sérénité et l’espérance. L’humanité, la Côte d’Ivoire avec, sortira de cette crise. Pour en ressortir plus forts, il en appelle à l’unité nationale, synonyme de notre patriotisme.

L’on se souvient, qu’il a donné des instructions au Secrétaire général du FPI, le Dr Assoa Adou et à l’ensemble de la haute direction d’inscrire le parti dans la réconciliation inclusive. Plus que jamais, cette épreuve du Covid-19 doit nous aider à aller à cette réconciliation. Dès que possible il se fera un grand honneur de s’adresser aux populations ivoiriennes et africaines. Il a foi que ce sera très bientôt.”

