Covid-19 : le Sénat ivoirien inquiet de la gestion de la pandémie par le gouvernement

Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Kouadio Ahoussou a activé jeudi l’article 93 de la Constitution qui prévoit le contrôle de l’action gouvernementale, en recevant le ministre de l’économie et des finances, Adama Coulibaly, en vue de l’entendre sur la riposte nationale conduite par l’exécutif face au coronavirus. Le président Ahoussou kouadio a rappelé qu’avec cette pandémie les entreprises de toutes les tailles subissent la crise de plein fouet et s’est dit solidaire de tous ces « employés et les responsables des petites, moyennes et grandes entreprises dont les activités sont en berne, si elles ne sont déjà interrompues pour certaines ». Selon le ministre de l’économie et des finances le gouvernement a mis en place…

