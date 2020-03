Covid-19 : l’espoir des africains face à la propagation du coronavirus

S’il y a un sujet qui défraie la chronique ces derniers jours, c’est bien le covid-19. Ce virus, invisible et insaisissable, est devenu le cauchemar de toutes les grandes Nations. Les pays européens et les États-Unis sont sévèrement touchés.

Cependant, l’Afrique pourrait être moins touchée en terme de décès que les autres continents.



L’Afrique a la population la plus jeune du monde avec un âge moyen de 19 ans selon les Nations Unies

Le continent africain dispose depuis plusieurs décennies de la population la plus jeune du monde avec un âge moyen de 19 ans soit 2 fois celui des Etats-Unis qui représente 38 ans.

Cela représente un espoir nouveau face au covid-19 qui menace la planète entière.

Selon les bilans sanitaires de l’OMS, les plus jeunes ont moins de chance d’être infectés par ce virus et que même en cas de contamination, ces derniers pourraient présenter des symptômes moins sévères contrairement aux personnes avancées en âge.

L’espérance de vie en Afrique est de 54,7 ans( ONU)

Qu’est-ce à dire?

L’italie qui paie actuellement le plus lourd tribut au regard de ses nombreuses victimes, a justifié ses nombres de morts par le vieillisement de sa population.

Elle présente la population la plus vieille de l’Europe et a également la deuxième population la plus vieille dans le monde après le Japon.

Parallèlement, l’Espagne aussi qui enregistre un importantissime nombre de morts( plus de 4000 décés) a reconnu solennellement que plus de 80% de ceux qui ont trépassé avaient plus de 80 ans.

Des chiffres inquiétants et déplorables pour l’Europe mais rassurants pour l’Afrique.

Ces raisons pourront sans doute reconforter les Africains, mais ils devront continuer à se soumettre au respect des normes hygiéniques édictées par leurs gouvernements respectifs en vue de garantir la santé de leur proches avancés en âge.

