CPI/ Affaire Gbagbo et Blé Goudé: ce qui se prépare

Le mercredi 31 mars 2021 à 15h00 (heure locale de La Haye), la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) rendra son arrêt sur l’appel du Procureur contre la décision d’acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.

Cet arrêt sera lu en public par la Chambre d’appel composée du juge Chile Eboe-Osuji, juge président dans cet appel, du juge Howard Morrison, du juge Piotr Hofmański, de la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza et de la juge Solomy Balungi Bossa.

Pour rappel, le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance 1 a acquitté M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l’humanité prétendument perpétrés en Côte d’Ivoire en 2010 et 2011. Le 16 septembre 2019, le Procureur a déposé un appel contre cette décision.

