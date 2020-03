CPI, la chambre d’appel ordonne à Bensouda de déposer sa réponse le 14 avril et annonce une audience publique le 11 mai prochain.

La chambre d’appel de la Cour Pénale Internationale (CPI) après avoir reçu les réponses de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et saisie de l’avis de la procureure de déposer sa réponse plus tard en raison du Coronavirus, a pris les décisions suivantes : Elle siégera en audience publique du lundi 11 mai 2020 au mercredi 13 mai 2020, pour entendre les observations des parties et des participants sur l’appel susmentionné.Ordonne à Fatou Bensouda de répondre aux observations des accusés au plus tard à 16 heures le mardi 14 avril 2020.

