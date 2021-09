CPI: « La demande de Blé Goudé sera réexaminée une fois les observations écrites déposées » la juge désignée Présidente de la Chambre

En prélude à l’audience de Charles Blé Goudé pour une éventuelle indemnisation qu’il réclame, dit-il, pour une erreur judiciaire grave et manifeste de l’accusation qui a conduit à son acquittement, la juge Béninoise Reine Alapini-Gansou née à Abidjan en Côte d’Ivoire , 11 août 1956 (65 ans) a été désignée présidente de Chambre.

Elle sera assistée des juges Joanna Korner et Sergio Gerardo Ugalde Gordínez. A peine élue, elle a aussitôt répondu aux requêtes du Procureur Karim Khan et de la représentante légale des victimes , Paolina Massidda , dans lesquelles , ils souhaitaient déposer leurs réponses écrites avant le 15 décembre 2021 et proposaient le mois de février 2021 pour la tenue de l’audience .

L’ancienne Avocate du Barreau Béninois n’est pas allée dans leur sens. Madame, Reine Alapini-Gansou a accordé la date du 15 novembre 2021 à l’accusation pour déposer sa réponse écrite.

En ce qui concerne la participation de la représentante légale des victimes à l’audience, elle interroge sur la base juridique, conformément à l’article 85 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI).

Elle demande donc à Mme Paolina Massidda de fournir une explication dans les sept (07) jours à compter de la notification de sa note qui pourrait justifier la participation des victimes à une audience d’indemnisation quand on sait que l’accusé été lavé de tout soupçon.

Quant à la demande d’audience de M. Blé Goudé et à la réponse du Procureur le moment de celle-ci, la Chambre considère qu’il n’est pas opportun de tenir une audience avant de recevoir les observations écrites.

« La demande de M. Blé Goudé sera réexaminé une fois les observations écrites déposées », indique la Présidente de la Chambre.

Après son acquittement, Charles Blé Goudé réclame une indemnité compensatoire à la CPI dont le montant est estimé à 1,2 millions d’euros l’équivalent de la somme de 780 millions de FCFA.

