CPI / Procès du 06 février 2020 : l’impressionnante mobilisation de la Diaspora ivoirienne

Le 6 février 2020, c’est la date de la réouverture du procès en appel du Président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. A ce sujet, une rencontre s’est tenu entre des leaders proches du Président Laurent Gbagbo pour lui apporter un soutien.

Cette importante rencontre de mobilisation pour le déplacement à La Haye le 6 février 2020 date de la réouverture du procès en appel du Président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, a eu lieu à l’AGECA à Paris en présence de la plateforme CDRP du Président Henri Konan Bédié et de tous les mouvements de la galaxie patriotique de France.

Les leaders de la plateforme EDS, les ministres Eric Kahé et Issa Malick Coulibaly, les présidents Christian Vabé et Pascal Logbo, et Arnaud Bohui VP de l’UNG, veulent faire un voyage unitaire afin de montrer que c’est la Côte d’Ivoire toute entière et rassemblée qui ira à La Haye le 6 février 2020 pour exiger la libération totale du Président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé après leur acquittement par la CPI.

On notait la présence à cette réunion de madame Georgette Nekalo représentante du FPI en France qui s’est vue confier la commission mobilisation, tandis que sa prédécesseur Hortense Assalé dirigera la commission transport et billetterie.

Steve Beko de l’UNG s’est vu attribuer la commission communication tandis que l’artiste Serges Kassy aura à charge la commission musicale et sonorisation du voyage à La Haye.

La coalition CDRP était représentée à cette rencontre par Abel Naki, président du Cri panafricain et Basile Yao Délegué générale du PDCI Ile de France.



Claude Koudou secrétaire national du FPI, représentait le mouvement de la diaspora UDCI d’Akossi Bendjo.

On notait également la présence du Pr Ballou Bi et des vice-présidents de l’UNG Arnaud Bohui et Etienne N’guessan, représentants leur président Stéphane Kipré empêché.

Le Dr Boga Sako Gervais, empêché, était représenté par son vice-président de la Fidhop, le Dr Mean.

Les prix du voyage ont été fixés abordables à 10€ par personne.

Nous y reviendrons.



Abidjantv

