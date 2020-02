Cpi / Rencontre Gbagbo -Affi : ce qui s’est passé

Ce samedi 8 février, de 14h à 16h, le Président Gbagbo a reçu à déjeuner le 1er ministre Pascal Affi NGuessan, président du FPI.

Au cours du déjeuner les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon de l’actualité nationale et internationale, du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire et des perspectives d’une paix durable et inclusive entre ivoiriennes et ivoiriens.

Le Président Gbagbo a réitéré au président Affi sa volonté que le parti aille à l’unité, de façon méthodique et durable.

En retour, le président Affi a rassuré le président Gbagbo qu’il mettra tout en œuvre afin que l’unité du parti dont il a toujours fait son cheval de bataille depuis déjà plusieurs années soit une réalité palpable dans les prochaines semaines.

Le SGA communication et marketing politique

Fait à Bruxelles le samedi 8 février 2020.

