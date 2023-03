Crash hélicoptère à Gohitafla : ce que les fidèles de l’Eglise du christianisme céleste ont fait, Bictogo parle

Deux semaines après le crash de l’hélicoptère transportant Kandia et Bictogo, des fidèles Christianistes Célestes ont levé un coin du voile sur ce que le Pasteur Kacou Elie a fait la veille à Gohitafla, lieu de l’incident.

On peut le dire, le Pasteur Kacou Elie de l’Eglise du Christianisme Céleste a été bien inspiré d’effectuer, du jeudi 23 au dimanche 26 février 2023, une visite dans les paroisses de Gohitafla et Zuenoula. De l’avis des fidèles de cette église, sa présence dans la Région de la Marahoué à cette période précise a contribué à repandre l’onction divine dans cette zone où un drame a été évité de justesse, avec le crash de l’hélicoptère transportant la ministre Kandia Camara et le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo.

Gohitafla reçoit l’onction divine

Selon nos sources, dès l’arrivée du Pasteur Kacou Elie sur le sol de Gohitafla, le jeudi 23 février, il s’est directement dirigé à l’église du Christianisme céleste “Terre Promise” de la ville où il a remercié et organisé des séances de prières intenses pour tout le département et ses habitants. Poussé par la prémonition, l’homme de Dieu a demandé au Tout-Puissant d’avoir sa main sur les autorités du pays et de la région.

‘’Je confie tout le département de Gohitafla à Dieu afin qu’il le préserve de tout danger, de catastrophe’’, a-t-il prié, avant qu’il son général dans un hôtel de Gohitafla avec la délégation qui l’accompagnait.

Le samedi 25 février 2023, aux environs de 17h, le PAN Adama Bictogo, les ministres Kandia Camara, du Budget et le vice-président du Sénat, des autorités ivoiriennes, en provenance de Mankono, sortent sains et saufs de l’accident de leur hélicoptère à Gohitafla où le Pasteur Kacou Élie Salomon avait prié pour éviter à cette ville tout danger et catastrophe.

‘’Pourquoi c’est à Gohitafla que le crash manqué se passe alors que, vu la panne, c’est à Yamoussoukro que le pilote avait prévu atterrir ?’’, s’est interrogé Adama Bictogo lors de la visite que le GEPCI lui a rendue au lendemain de l’incident.

’Dieu nous a ramenés pour nous montrer qui nous sommes’’

Et le miraculé président de l’Assemblée nationale de faire quelques confidences sur l’incident. ‘’En une fraction de seconde, on n’a même pas eu le temps de réfléchir, l’hélicoptère est tombé. Ce n’était pas un atterrissage. On est tombé avec une violence terrible. En tombant, nous pensions que c’en était fini pour nous. C’est même le choc qui nous a réveillés. Parce qu’on ne savait pas où on était’’, a dit Bictogo

Il a confié que leur chance est que l’hélico tombe dans du sable. ‘’La maison étant en construction, il y avait donc du sable. La tête de l’hélicoptère est entrée dedans. Ça a amorti le choc. Le moteur est sorti par le plancher. En ce moment, le lieutenant mécanicien nous a dit : ‘’Sortez, ça va exploser’’, témoigne rapporte-t-il.

Il poursuit. ‘’C’est le choc qui fait que l’arrière se casse. Imaginez deux tonnes de fuel, plus l’hélicoptère lui-même. Ça fait quatre tonnes (…) C’est le lieutenant qui nous répète ‘’Sautez, ça va exploser’’. C’est là que nous sautons tous. Notre chance est que le bouchon du réservoir ne s’est pas ouvert’’, a-t-il confié.

Selon Bictogo, ‘’Même en sautant, on pouvait mourir parce que l’hélice continuait de tourner. L’instinct de survie fait qu’on est plus prudent (…) C’est une erreur technique. C’était juste un problème mécanique. Donc le pilote ne pouvait plus contrôler. On est devant vous ce soir avec beaucoup de joie, mais d’humilité’’.

A l’en croire, ‘’Dieu nous a ramenés pour nous montrer qui nous sommes (…) C’est Dieu qui te montre qu’il peut te mettre haut et te mettre bas. Et qu’il est le maître des temps. On ne dira pas qu’on a vu la mort. Mais là où nous sommes arrivés, aucun de nous ne se souvient des dernières secondes’’, a-t-il dit.

Comments

comments