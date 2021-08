Création du futur parti de Laurent Gbagbo : ” il y a un blocage juridique, le woody ne peut créer de parti pour le moment” selon un juriste

L’ancien Président ivoirien, Laurent Gbagbo, a annoncé son départ le lundi 09 août dernier du Front Populaire Ivoirien (FPI), parti politique dont il est l’un des membres fondateurs, et son intention de créer un autre parti politique.

Mais ce que peut-être Laurent Gbagbo ignore, c’est qu’il y a un blocage juridique le concernant et qui l’empêche de créer son nouveau parti politique.

Pour connaître ce blocage juridique, il suffit de se poser la question suivante : Qui peut créer un parti politique en Côte d’Ivoire ? L’ article 8 de la loi n°93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques répond clairement à cette question.

Cet article de cette loi dispose que << les membres fondateurs et dirigeants des Partis et Groupements politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs droits politiques et civiques>>. Vous trouverez un extrait de cette loi à la fin de l’article.

Or, dans une ordonnance rendue en dernier ressort par le tribunal du première instance d’Abidjan, la justice ivoirienne a confirmé la décision de la Commission Électorale Indépendante (CEI) portant sur le retrait de Laurent Gbagbo de la liste électorale, en raison de la condamnation à vingt (20) ans de prison dont il fait l’objet.

Laurent Gbagbo n’etant donc pas sur la liste électorale, parce que privé des ses droits civiques, il n’est juridiquement pas en mesure d’être le président et/ou le fondateur d’un parti politique.

La seule issue qui lui permettra de créer et de présider un parti politique, c’est soit une grâce présidentielle ou une amnistie.

A défaut, le ministère de l’intérieur sera en droit de refuser de lui délivrer le récépissé de déclaration, qui donne aux partis politiques la personnalité juridique et leur permet de mener leurs activités politiques conformément à leurs statuts et aux lois de la république.

Ibrahim Doumbia

