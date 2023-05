Crimes contre l’humanité et crimes de guerre: la «compétence universelle» de la France confirmée

Le baptême de la 11e promotion des agents des Affaires maritimes et portuaires a eu lieu le 11 mai 2023, à l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon (Abidjan).

A l’occasion, le ministre des Transports, Amadou Koné, a salué la mémoire de feu le Lieutenant Gonkanou Ouan Philbert, dont cette promotion porte le nom et a rappelé aux 727 élèves, officiers et sous-officiers, dont six élèves officiers de la 56e promotion de l’École nationale d’administration (Ena) de la filière Affaires maritimes et portuaires, les devoirs de discipline, d’obéissance et de sacrifice pour la nation.

Selon la publication du ministère des Transports, ces élèves ont reçu leur baptême de promotion et leurs épaulettes en présence du ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie. Il a conseillé à ces derniers d’être des modèles pour leur génération et de lutter efficacement contre les fléaux dans le milieu maritime.