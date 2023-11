Crise ukrainienne : Des armes nucléaires russes effectivement en Biélorussie ?

C’est à travers une pièce de théâtre que le Centre national des arts et de la culture (Cnac) a apporté sa contribution à la sensibilisation au cancer du sein. C’était le 31 octobre, au musée des civilisations de Côte d’Ivoire, au Plateau. A la faveur d’une journée de sensibilisation et de dépistage initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ouvrant la cérémonie, cette pièce de théâtre d’une vingtaine de minutes a planté le décor sur le drame que vivent les victimes de cette maladie. Notamment le rejet de la société et les stigmatisations au sein de leur communauté. La pièce a aussi mis à nu la méconnaissance, ainsi que les tabous rattachés à cette pathologie. La pièce de théâtre était d’autant plus émouvante que son actrice principale a confié qu’elle est, dans la vie réelle, une véritable survivante du cancer du sein. Avant de conter, la voix nouée par l’émotion, le long combat qu’elle a mené contre la maladie, mais aussi contre la société et ses préjugés, lors de ce passage difficile. Prenant la parole, Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, a attiré l’attention de tous sur le visage hideux de cette tragédie sociale que vivent de nombreuses femmes en Côte d’Ivoire, et ailleurs dans le monde. « Cela n’arrive pas qu’aux autres. Ce mal peut atteindre n’importe qui, et n’importe quelle famille, et la mienne n’est pas épargnée », a-t-elle confié aux femmes de son département présentées à cette activité. Elle a rappelé les répercussions sociales qu’occasionne cette maladie, telles que les divorces et l’isolement des malades. Et invité à la mobilisation pour entourer d’affection les personnes atteintes par ce mal. Enfin, elle a demandé à chacun de ses administrés d’être des ambassadeurs dans leur entourage, afin de sensibiliser aux gestes préventifs. Notamment l’autopalpation des seins. L’activité a été marquée par une conférence prononcée par Sophie Pépé, professeur en psychopédagogie et présidente fondatrice de l’Ong La porte de la nouvelle espérance.