Cristiano Ronaldo dans le viseur du fisc espagnol

D’après les informations publiées par El Confidencial, l’agence fiscale espagnole a ouvert un dossier concernant les cliniques capillaires de Cristiano Ronaldo dans le pays.

Cristiano Ronaldo (38 ans) continue de faire la une de l’actualité cette semaine, mais ce n’est pas pour ses exploits sur le terrain. En tant qu’homme d’affaires avisé, il a investi dans plusieurs cliniques de greffe capillaire, notamment l’Insparya Medical Clinic, dont sa compagne, Georgina Rodriguez, est l’ambassadrice. Pourtant, des informations récentes indiquent que ces centres rencontrent des problèmes juridiques. En effet, l’agence fiscale a ouvert un dossier concernant l’émission de factures sans TVA à des centaines de clients entre 2019 et 2021.

D’après El Confidencial, «la clinique capillaire Insparya se cache derrière le fait que l’alopécie est une maladie et que les services médicaux à des fins de diagnostic, de prévention, de traitement et de guérison » sont exonérées de cette taxe , mais le Trésor estime qu’une partie de leurs greffes poursuivent des objectifs purement esthétiques et devraient être taxées à 21 %.».

La publication ibérique explique que l’agence fiscale enquête sur huit comptes bancaires appartenant à Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez, en lien avec des paiements en espèces et des dossiers médicaux anonymisés. Les deux n’ont pas fait de commentaires et ont laissé leurs avocats s’occuper de l’affaire. Cette affaire promet de faire encore couler beaucoup d’encre, même en dehors du monde du football.