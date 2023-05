Cristiano Ronaldo : la terrible nouvelle que Georgina Rodriguez a reçue qui l’a complètement dévastée

Depuis que Georgina Rodriguez a décidé d’accompagner son partenaire Cristiano Ronaldo pour vivre en Arabie Saoudite ces derniers mois, tout n’est pas rose, puisqu’on sait que le footballeur a eu des hauts et des bas avec l’équipe actuelle, mais au-delà Il y a une autre nouvelle à propos de ce qui a brisé le cœur du modèle et de Cristiano.

Il s’avère que Georgina Rodríguez et Cristiano ont vécu un moment terrible lorsqu’ils ont dû sortir avec une de leurs filles à l’hôpital après avoir eu de graves douleurs à l’estomac.

Alana Martina Santos Aveiro, 5 ans, est la fille commune que le mannequin a avec l’athlète portugais et qui a dû subir une opération d’urgence en raison d’une appendicite et reste hospitalisée.

La petite fille de Georgina et Cristiano a été admise en urgence dans l’un des centres de santé de la ville de Riyad dans la capitale de l’Arabie saoudite, pour y être soignée au plus vite, une nouvelle qui a généré une révolution ce vendredi dans tous les réseaux et médias international et qui a complètement dévasté le modèle et la femme d’affaires