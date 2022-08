Culture: Festival Ivoiro Américain à Yopougon quartier jaune ￼

Dimanche 7 Août jour de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, s’est tenu le festival Ivoiro American du côté de Yopougon précisément au quartier jaune en présence de plusieurs personnes dont AbidjanTV.Net .

NAI ZOU OLIVIER, initiateur du festival en collaboration avec le Speci (Service de promotion de la Côte d’Ivoire) aux États-Unis, Mexique et Canada , dirigé par l’ambassadeur Inza Camara a vu la présence des délégations américaines et du représentant du Consul général de la Côte d’Ivoire à New York, Mr Diaullaud Roland, c’est dans une bonne ambiance que les festivités ont débutée à 15h30 mins.

Mr Diaullaud Roland, représentant du Consul général de Côte d’Ivoire à New York

Plusieurs artistes ont donné de la voix, pour faire d’une réussite ce festival notamment le père artistique de Naî Olivier, ainsi que pleins d’autres. les américaines ont aussi dansé pour montrer leur savoir-faire tout le long de ce festival.

C’est dans un cadre sain et une ambiance saine que prit fin ce festival vers 23h, les américaines et les invités sont tous repartis avec le sourire aux lèvres tout en espérant revenir à la 4e édition.

Melv Sage

Comments

comments