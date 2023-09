Dadju sur ses débuts: « J’ai commencé la musique par accident… »

Dadju, l’une des figures les plus emblématiques du R&B et de la musique française, a captivé le monde de la musique urbaine avec sa voix unique et ses tubes à succès tels que « Reine, » « Jaloux, » et « Bob Marley. » Le chanteur est aujourd’hui l’un des artistes les plus écoutés de la scène musicale française, et son influence transcende les frontières. Pour satisfaire la curiosité de ses fans et offrir un aperçu plus profond de sa vie, un documentaire intitulé « Ça va bien se passer, Dadju » a été dévoilé sur Canal+.

Ce documentaire, diffusé le mercredi 13 septembre 2023, a permis aux admirateurs de Dadju d’en apprendre davantage sur la vie privée et les débuts de l’artiste dans le monde de la musique. Dans l’un des premiers épisodes, le frère de Gims a fait preuve de transparence en évoquant son parcours musical, révélant que ses débuts étaient tout sauf planifiés.

–

« J’ai commencé la musique par accident en accompagnant Gims (mon grand-frère) au studio. À force d’aller au studio avec lui, il fallait toujours avoir un couplet prêt. », a fait savoir le prince Dadj. Une déclaration qui dévoile une facette inattendue de la genèse de sa carrière musicale.

L’histoire de Dadju illustre parfaitement comment une simple opportunité peut transformer le cours d’une vie. De spectateur curieux à artiste de renom, il a pu saisir cette chance qui l’a propulsé au sommet de la scène musicale française. Avec « Ça va bien se passer, » les fans de Dadju auront l’opportunité de plonger dans les coulisses de sa vie et de mieux comprendre les moments clés qui ont façonné sa carrière exceptionnelle.