Dakar : la chronique de Fernand Dédeh

À Barthelemy Zouzoua Inabo: Bien arrivé à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Sénégal-Egypte, c’est à ne pas rater. Le champion d’Afrique en titre tremble. Les vice-champions ont une longueur d’avance. Le mondial au Qatar, à 90 mn ou 120 mn. Match de vérité, ce mardi 29 mars 2022 dans le nouveau joyau du football au Sénégal, le stade Abdoulaye Wade de Diamniado

Voyage plutôt aisé. Plus question de test Covid19 a 25000 FCFA et du stress dans l’attente du résultat. Le certificat de vaccination complète délivré par le ministère de la Santé suffit. À l’aéroport Felix Houphouët-Boigny, au départ et à l’aéroport Blaise Diagne de Dakar à l’arrivée. La vaccination contre la Covid19 facilite les voyages.

À Dakar, le match retour Lions-Pharaons est sur toutes les lèvres. Mais le contact qui vient me chercher à l’aéroport est, en plus préoccupé par les élections à venir, à la fédération ivoirienne de football. Je décèle très vite sa position et le candidat de son choix. Je reste mesuré et lui explique l’intérêt pour le football ivoirien de sortir de la normalisation pour préparer sereinement la CAN2023 et surtout, seul le terrain fait le chef. Bref…

Bref, il faut rester concentré sur la bataille des Lions et des Pharaons. Les Égyptiens étaient attendus tard dans la nuit du dimanche à lundi, dans la capitale sénégalaise. Les Lions sont déjà sur place. Mauvaise nouvelle, le défenseur Abdou Diallo, blessé aux adducteurs, est forfait. Il avait senti les douleurs, un quart d’heure après le début du match-aller, le 25 mars, au Caire. Ce défenseur de 26 ans, sociétaire du PSG, costaud et très intelligent dans son placement et les anticipations, avait été une pièce-maîtresse lors de la finale de la CAN2021, à Yaoundé. L’entraîneur Aliou Cissé a toutefois des pièces de rechanges pour stabiliser sa défense face au fer de lance de l’Egypte, Mohamed Salah.

Les deux entraîneurs seront en conférence ce lundi 28 mat au stade Abdoulaye Wade. L’Egypte, a 15 h30 et le Sénégal, à 17 h.

Premier match officiel au stade Abdoulaye, grande première aussi des champions d’Afrique dans le nouveau temple, le public n’entend pas bouder son plaisir. Selon les informations véhiculées par la presse locale, 50.000 tickets mis en vente ont été arrachés comme de petits pains. L’entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé a prévenu, « pas de supporters en costume-cravates dans les tribunes ». Il faut juste inviter les uns et les autres au fair-play, au respect du jeu et de l’adversaire. Et surtout dire la vérité aux supporters des Lions: ce match ne sera pas facile. Les Pharaons sont de fins manœuvriers, expérimentés, rusés… ils ont une longueur d’avance avec la courte victoire du match aller (1-0). La partie n’est pas gagnée d’avance.

Comments

comments