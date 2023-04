Dans un contexte de crise, les Cubains se tournent vers la Santería

Peu de Cubains célèbrent la semaine sainte catholique, mais pour les adeptes de la Santería, chaque vendredi est sacré et nécessite un rituel.

Alors que la crise s’étend, les Cubains cherchent des solutions dans la Santería, la religion qui connaît la plus forte croissance dans l’île socialiste.

La santería, fusion des religions populaires africaines et du catholicisme, est l’une des rares pratiques religieuses à avoir résisté à des décennies d’interdictions et de stigmatisation de la part du gouvernement communiste.

Aujourd’hui, alors que cette stigmatisation a disparu et que le pays entre dans une période de crises économiques, politiques et migratoires dont on ne voit pas la fin, la religion a gagné en popularité et s’est étendue à de nouveaux groupes démographiques qu’elle n’atteignait pas auparavant.

La Santería est née comme une forme de résistance au sein des communautés noires de l’île.

Cette religion remonte à l’époque où les colons espagnols ont amené sur l’île des centaines de milliers d’Africains réduits en esclavage. Les esclaves pratiquaient leur religion en secret, en associant leurs divinités à des saints catholiques.

Un vendredi, dans la maison de Mandy Arrazcaeta et de sa famille, un groupe d’amis portant des perles africaines distribue des offrandes aux orixas (saints), en agitant une maraca en bois et en chantant en langue yoruba.

Alors que près de 70 % des 670 millions d’habitants de l’Amérique latine se considèrent comme catholiques, à Cuba, c’est la Santería qui est à l’honneur.

On estime que des millions de personnes dans le monde pratiquent la santería, bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres définitifs en raison du caractère informel de cette religion.

À la suite de la révolution cubaine des années 1950, le gouvernement de Fidel Castro a démantelé de nombreuses structures religieuses et expulsé des prêtres et des chefs religieux. Pendant ce temps, les adeptes de la santería se sont servis des outils qu’ils avaient utilisés pour survivre pendant des siècles, à savoir le culte en petits groupes et dans les maisons familiales.

Selon Katrin Hansing, anthropologue à Cuba spécialisée dans les questions raciales à la City University de New York, cette religion a perduré en raison de sa nature flexible. De nombreuses personnes ont également été attirées par cette religion en raison de son utilité perçue.

“Il s’agit d’un système religieux incroyablement résistant, qui se contente en quelque sorte de ce qu’il a”, explique Katrin Hansing.

Aujourd’hui, alors que Cuba est aux prises avec une crise économique qui s’étire, un mécontentement politique qui s’aggrave et un exode migratoire dont on ne voit pas la fin, la santería connaît un nouvel essor sur l’île.Elle s’est également étendue au-delà des communautés noires historiquement plus pauvres de l’île.

Mandy Arrazcaeta, Cubain blanc et membre de la communauté LGBTQ+ né dans les quartiers populaires de La Havane, a trouvé refuge dans la religion alors qu’il n’avait que 12 ans. Une fois, un chrétien évangélique a déclaré qu’il s’était senti rejeté par les membres de la communauté en raison de son homosexualité.

“Je n’ai jamais trouvé ma place dans cette religion”, a déclaré M. Arrazcaeta. “J’ai aimé que ma religion ne fasse pas de discrimination. Vous pouvez partir quand vous le voulez et faire ce que vous voulez”.

“Une religion qui était, vous le savez, essentiellement pratiquée par des descendants d’Africains ou des personnes d’origine africaine est aujourd’hui devenue une religion multiraciale à Cuba”, a déclaré M. Hansing. “La Santería s’est énormément développée. Mais pour chaque pratiquant, la Santería a une signification différente.s d’origine africaine est aujourd’hui devenue une religion multiraciale à Cuba”, a déclaré M. Hansing. ”

La santería est une expérience spirituelle et communautaire pour lui et de nombreux autres croyants.