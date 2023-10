Daoukro : La police sensibilise les élèves contre l’usage des stupéfiants

Le commissaire de police de Daoukro, Coulibaly Kikoun Aimé, a entamé le 14 Octobre 2023, dans les lycées Henri Konan Bédié 1 et 2, une caravane de sensibilisation contre l’usage de la drogue et des stupéfiants en milieu scolaire et contre la cybercriminalité.

Selon lui, cette caravane de sensibilisation dans tous les établissements secondaires publics et privés de Daoukro se fait, pour éviter que les élèves s’adonnent à ce fléau.

Et de souligner que cette caravane aura lieu de façon périodique, afin de permettre à la police de Daoukro d’identifier, d’interpeller et de mettre le grappin sur ces utilisateurs des stupéfiants.

Pour l’aider à atteindre sa mission, le commissaire de police a souhaité la collaboration des populations en dénonçant les consommateurs.

Au niveau de la cybercriminalité, il a annoncé que des actions seront aussi menées contre les cybercriminels, afin de les empêcher de nuire aux honnêtes citoyens.