Davido contre-attaque : la star de l’Afro-Beat porte plainte après une blague de Poisson d’avril

Un média kényan a porté son dévolu sur Davido dans le traditionnel Poisson d’avril. En plaisantant que le chanteur nigérian a été arrêté à l’aéroport de Nairobi, il n’a pas apprécié. Du coup, la star de l’Afro-Beat a décidé de porter plainte contre le média responsable de cette intox.

Davido porte plainte contre un média kényan sur sa présumée arrestation

Le chanteur nigérian, Davido n’est pas content et là vraiment pas du tout. Un média kényan du nom de K24 Digital, a dans le traditionnel Poisson d’avril annoncé le lundi 1er avril que la star et son staff ont été arrêté et détenu à l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, après une perquisition dans son jet privé par la police anti-drogue de l’aéroport.

L’information a très vite pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux rapportée par de nombreux d’autres médias. Cette plaisanterie de mauvais goût a irrité Davido qui n’a pas tardé à réagir vigoureusement. Lui, qui était en prestation le week-end au Raha Fest en Tanzanie, a publié mardi 2 avril un communiqué sur la toile.

Dans ce communiqué, le chanteur nigérian a catégoriquement nié cette fausse information. Il a même indiqué qu’il s’était rendu en Ouganda et au Kenya pour des performances sur scène, puis était retourné au Nigeria. De plus, la star de l’Afro-Beat ne va pas laisser cette affaire impunie. Il a décidé de lancer une poursuite judiciaire contre le média kényan de cette désinformation. Pour cela, il a instruit son conseil d’Avocats pour déposer une plainte.