Davido: la superstar nigériane poursuivie en justice pour escroquerie

L’ancien président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick, a intenté une action en justice contre l’artiste nigérian Davido, l’accusant de ne pas avoir respecté son engagement de se produire lors du festival annuel « Warri Again » après avoir reçu intégralement le cachet.

Dans une plainte déposée devant la Haute Cour de l’État du Delta par l’intermédiaire de son avocat, Amaju Pinnick, le promoteur du festival « Warri Again », réclame une somme de 2,3 milliards de nairas en dommages-intérêts généraux à l’encontre de Davido et de sa maison de production, Davido Music Worldwide Limited.

En effet, Amaju Pinnick affirme avoir versé la somme de 70 millions de nairas à l’artiste David Adeleke le 30 mars 2023 en tant que cachet pour sa performance lors de la 19e édition du « Warri Again », qui s’est tenue le 6 octobre 2023. En plus de ce cachet, le promoteur de l’événement a également engagé des dépenses supplémentaires de 18 000 $ pour affréter un jet privé afin de transporter Davido et son équipe jusqu’au lieu de l’événement.

Cependant, malgré le fait que Davido avait enregistré une vidéo promotionnelle confirmant sa présence et sa performance en direct à Warri le 6 octobre 2023, il n’a pas honoré son engagement le jour de l’évènement. « J’ai rempli toutes mes obligations contractuelles pour garantir sa présence, mais il a délibérément refusé de se présenter et de se produire », peut-on lire dans le document déposé devant la Haute Cour de l’État du Delta.