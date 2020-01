De retour au pays après son accident: Ezaley chez le président Bédié

A Paris pour des soins après un grave accident de la circulation, Philipe Ezaley est de retour en Côte d’Ivoire. Hier, le vice-président du Pdci-Rda par ailleurs délégué de Bassam, s’est rendu à la résidence du président Henri Konan Bédié pour le remercier ainsi que son épouse pour tout le soutien à l’occasion de cette période difficile qu’il a traversée. L’ex maire de Grand-Bassam a, par ailleurs, profité de ces heureuses retrouvailles pour présenter ses vœux du nouvel an au couple Bédié. Le président Henri Konan Bédié et son épouse ravis de revoir le vice-président Philippe Ezaley. Le couple lui a souhaité un bon retour au pays et demandé à Dieu de le protéger en tout lieu et en toute circonstance.

