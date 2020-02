Débat sur le dossier “retour de Gbagbo”

Antoine Tiémoko Assalé, Journaliste :

« Les gens sont dans l’émotion. Si Laurent Gbagbo et Charles Blé sont totalement acquittés par la CPI, il va s’engager ensuite un vrai débat politique pour que Ouattara leur permette de rentrer en Côte d’Ivoire. La délivrance de leur passeport devra d’abord avoir le OK de l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire à Bruxelles ou en Hollande. »

Saint-Claver Oula, Journaliste :

« J’aimerais inviter ceux qui tiennent ce discours à lire la Constitution ivoirienne de 2016 (adoubée à un référendum sous Ouattara), à son TITRE I : DES DROITS, DES LIBERTÉS ET DES DEVOIRS, au Chapitre premier : Des droits et libertés, à son Article 22.

Il est écrit : “Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l’exil”. S’il est donc prouvé que Laurent Gbagbo et Charles Blé sont Ivoiriens et qu’ils sont totalement acquittés par la CPI, aucun officiel ivoirien, d’une manière ou d’une autre, n’a le pouvoir de les maintenir en exil s’ils veulent rentrer dans leur pays ».

Les Ivoironautes

Comments

comments