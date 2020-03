Débat télévisé : voici comment la RTI a tout annulé

Prévu pour ce Mercredi, le débat télévisé est finalement reporté à une date ultérieure . En effet le secrétaire Général exécutif du RHDP, Adama Bictogo a trouvé une raison de s’absenter.

Ci-dessous sa réaction suite au report dudit débat.

« J’ai été saisi par le directeur général de la rti du report du débat qui devait se tenir ce soir, sur Rti1 et dont le thème était : Le renouvellement de la CNI entre polémiques, difficultés et nécessité. Les raisons évoquées par le direction générale de la rti, portent sur la dimension et les hautes responsabilités des deux débateurs au niveau politique. Elles ont par conséquent amené le directeur général de la rti à opter pour le changement de format de 26 minutes à 90 minutes, (débat politique) qui permettra d’aborder les questions politiques d’envergure nationale aussi, ai je pris acte de ce report. Ceci étant , pour ce soir, je m’y ‘étais préparé.Parce que, je suis demandeur de ce type d’échanges pour éclairer l’opinion de nos concitoyens pour nourrir la vérité et enrichir la démocratie.

À très bientôt.

Bictogo Adama.

De l’autre côté :

Depuis la maison du parti

Maurice kakou guikahué , à ceux du pdci-rda :

« Notre victoire commence dès aujourd’hui, je demontrerai a + b que la Banque Mondiale finance les pièces d’identité , car le gouvernement ivoirien utilise le matériel payé de la Banque mondiale, après cette victoire nous remporterons les jours suivants plusieurs autres, l’éléphant paraît inoffensif et lent mais il demeure l’animal le plus memoratif de la jungle, le RHDP subira la masse de l’éléphant Noir.»

Voci le Communiqué de la RTI

COMMUNIQUE

En raison de l’importance du thème et de l’envergure des personnalités, la RTI, a décidé d’accorder un espace plus large au débat prévu entre Messieurs Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire Exécutif du PDCI RDA et Adama Bictogo, Directeur Exécutif du RHDP.

Pour ce faire le plateau initialement prévu dans “Ça fait l’actualité” de 26 mn est transféré au “Débat Politique” format 90 mn.

La RTI s’excuse pour les désagréments causés par ce report.





