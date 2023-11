Décès de la Mère de Patrick Achi: La Première dame aux côtés de la famille éplorée

Les pieds ne vont pas là où le cœur n’est pas. C’est ce proverbe que le député Abel Botchi, porte-parole de la famille de l’ex-Premier ministre Patrick Achi en deuil, a utilisé hier en fin de journée pour qualifier la visite de la Première dame, Dominique Ouattara.

A la tête d’une forte délégation, elle s’est rendue à son domicile sis à la Riviera Golf. Cela, pour présenter les condoléances du couple présidentiel à la famille, à la suite du décès, le 5 novembre 2023, de Le Du Marianne, mère de Patrick Achi. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, s’exprimant au nom de la Première dame, a relevé qu’après le séjour de Dominique Ouattara en France, elle a souhaité traduire sa compassion par sa présence. Surtout qu’elle avait eu l’occasion de rencontrer la défunte et au regard des liens étroits tissés entre les deux familles. En cette période douloureuse, Patrick Achi a confié qu’il ne devait pas en principe s’exprimer. Mais fortement touché par l’élan de solidarité et de compassion du couple présidentiel, il a tenu à qualifier leur acte d’amour. Puisqu’aux premières heures du décès et durant toutes les étapes des obsèques, le Président de la République et son épouse lui ont apporté leur soutien. « Nous saluons le sens élevé d’humanisme du Président de la République Alassane Ouattara en cette douloureuse circonstance. Une forte délégation du Rhdp est également venue me soutenir. Je ne suis pas surpris par ces importants gestes », a-t-il affirmé.

Abel Botchi a rappelé que Patrick Achi s’était rendu en novembre en France pour un temps de repos. Il en a profité pour échanger avec sa génitrice qui, quelques jours après, sera rappelée à Dieu. Il a traduit la reconnaissance de la famille éplorée à Dominique Ouattara et son époux. Qui leur ont apporté une contribution financière.