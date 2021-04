Décès de Mamadou Traoré, nouveau président du COSIM : Guillaume Soro adresse ses sincères condoléances à sa famille

La nouvelle du décès du nouveau nouveau Cheikh Al Aïma vient de tomber. Le guide religieux est décédé ce mardi 13 avril 2021 au centre COVID de Treichville à Abidjan, alors que le croissant lunaire a été observé hier lundi 12 avril 2021 dans la ville de Bondoukou. Guillaume Soro, depuis l’exile à Paris compatit à la douleur de la famille du défunt et celle de l’ensemble des musulmans .

“C’est avec une très grande amertume que j’apprends le rappel à Dieu, ce jour mardi 13 avril 2021, premier jour du mois sacré du Ramadan, du Cheikh Al Aïma Mamadou Traoré, Président du Conseil Supérieur des Imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM).

En cette douloureuse circonstance, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à l’ensemble de la communauté musulmane dont il était l’un de ses plus valeureux membres et à la Côte d’Ivoire toute entière qui perd ainsi l’un de ses illustres fils.

Je salue la mémoire de ce grand Imam, qui toute sa vie durant a su se mettre au service de l’Islam et a œuvré sans relâche, au dialogue et à la bonne entente entre les communautés religieuses de notre pays.

Du Cheickh Al Aïma Mamadou Traoré, je garde le souvenir d’un homme discret, conciliant et à l’écoute de tous ; un homme qui, au-delà des contingences et des partis pris, savait donner le juste conseil.

Que Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, lui accorde le paradis.

Repose en paix Cheickh et que la terre te soit légère”,a-t-il dit.

Sapel MONE

