Décès de Mino Raiola : Marocain, Algérien, Ivoirien… La liste des joueurs africains passés dans son écurie

Considéré comme l’un des agents les plus célèbres de la planète foot, Mino Raiola s’est éteint ce samedi à l’âge de 54 ans suite à une maladie pulmonaire, ont annoncé ses proches. L’Italo-Néerlandais va manquer aux nombreux joueurs qu’il représentait, dont Erling Haaland, Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic, mais aussi plusieurs Africains.

Le plus célèbre d’entre eux est le Marocain Noussair Mazraoui. En fin de contrat en juin avec l’Ajax Amsterdam, le latéral droit en froid avec la sélection est annoncé en contact avec le FC Barcelone et le Bayern Munich. Le vainqueur de la CAN 2019 algérien Mohamed Fares (Torino), pas épargné par les blessures ces dernières années, figurait aussi dans son écurie.

L’Italo-Néerlandais gérait aussi les intérêts des moins connus Cédric Gondo (Ivoirien, Cremonese), Hicham Kanis (Marocain, Panserraikos) et Ahmed Camara (Guinéen, Opountios/Grèce). Par le passé, l’homme d’affaires avait aussi managé l’ex-espoir marocain Hachim Mastour et l’international marocain Omar El Kaddouri. Principalement des joueurs passés par l’Italie et les Pays-Bas, ces deux terrains de prédilection…

