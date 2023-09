Décès de Zoleka Mandela, petite-fille de Nelson Mandela à l’âge de 43 ans

Zoleka Mandela, la petite-fille du premier président sud-africain post-apartheid Nelson Mandela, est décédée à l’âge de 43 ans, a annoncé sa famille.

18 septembre, Mme Mandela a été admise à l’hôpital afin de recevoir un traitement contre un cancer métastatique qui avait atteint diverses parties de son corps, notamment la hanche, le foie, les poumons, le bassin, le cerveau et la moelle épinière. « Des analyses récentes ont révélé une progression significative de la maladie, notamment une fibrose dans les poumons ainsi que plusieurs embolies », indique le communiqué en poursuivant : « Zoleka est décédée dans la soirée du lundi 25 septembre, entourée de ses amis et de sa famille. Notre plus sincère gratitude à l’équipe médicale qui a pris soin d’elle. »

Pendant les dernières années, Mme Mandela avait abondamment consigné son expérience de lutte contre le cancer, en plus de discuter ouvertement des sévices sexuels qu’elle avait subis dans son enfance ainsi que de sa dépendance à la drogue.

À l’âge de 32 ans, la Sud-Africaine a été diagnostiquée avec le cancer, mais après avoir connu une période de rémission, la maladie a malheureusement fait son retour ultérieurement. En outre, elle s’est engagée activement pour promouvoir la sécurité routière, car en 2010, sa fille de 13 ans a perdu la vie dans un tragique accident de voiture.

Née le 9 avril 1980 et décédée le 25 septembre 2023, Zoleka Mandela était une activiste et auteure originaire d’Afrique du Sud, dont les racines étaient profondément liées à Nelson et Winnie Mandela, ses grands-parents. Elle était connue pour ses écrits relatant ses luttes personnelles contre la dépendance, la tragique perte de sa fille, ainsi que son propre combat contre le cancer du sein.