Décès du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO : les collaborateurs prient pour le repos de son âme

Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Emmanuel Ahoutou Koffi, le personnel de la Primature et des structures sous tutelle ont pris part, hier jeudi 11 mars à Abidjan, à une cérémonie de recueillement et de prières pour le repos de l’âme du Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars en Allemagne des suites d’un cancer, a appris AbidjanTV.Net.



« J’ai souhaité que nous nous retrouvions, ce jour, pour nous recueillir et formuler quelques prières pour le repos de l’âme du Premier Ministre Hamed Bakayoko, afin que le Tout-Puissant miséricordieux l’accueille dans son paradis. Et qu’Il réconforte ceux qu’il laisse derrière lui, c’est-à-dire sa famille biologique et tous ceux qui lui sont chers. Une pensée également à l’endroit de sa famille professionnelle de la Primature et de la Défense qu’il laisse également dans l’affliction », a déclaré Emmanuel Ahoutou Koffi.

Il s’en est suivi des prières d’intercession du personnel (chrétien et musulman), afin que le Seigneur pardonne à l’illustre disparu ses fautes.

Dans l’après-midi, le Cabinet a présenté ses condoléances aux familles Bakayoko et alliées.

Le Conseiller Spécial Daouda Ouattara, en sa qualité de porte-parole de la délégation, a loué les qualités humaines, morales et professionnelles du Chef du gouvernement.

Quant au porte-parole de la famille éplorée, Bébé Bakayoko, il a exprimé la gratitude des siens pour cet élan de compassion et d’empathie suite au deuil qui les touche.

Nommé le 30 juillet 2020 en qualité de Premier Ministre, Hamed Bakayoko a su restaurer un climat de confiance avec les acteurs politiques. Toute chose ayant abouti à la tenue d’élections législatives inclusives.

Sapel MONE

