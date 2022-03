Déclaration à l’occasion de la Journée internationale de la femme 2022

Préparée par Mazal Renford, Conseillère, International Council of Women

Le Conseil international des femmes, une organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, a travaillé avec diligence pour faire progresser l’égalité des droits des femmes depuis sa création en 1888. Le Conseil est résolument engagé à mettre pleinement en œuvre les objectifs de développement durable. d’ici 2030, à l’avancement du statut des femmes et à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles.

Les objectifs du Conseil international des femmes sont définitivement en ligne avec le thème choisi par ONU FEMMES à l’occasion de la Journée internationale de la femme 2022 : « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » ; un sujet de première importance pour la construction d’un avenir plus durable pour tous.

Les inégalités entre les sexes sont encore profondément ancrées dans de nombreuses sociétés. Les barrières structurelles dans les sphères économiques, sociales, politiques et environnementales produisent et renforcent ces inégalités, entraînant un manque d’accès à la main-d’œuvre, ainsi qu’une ségrégation professionnelle et des écarts salariaux entre les sexes, dans de nombreuses régions du monde. Très souvent, les femmes et les filles se voient encore largement refuser l’accès à l’éducation de base et aux soins de santé, sont victimes de violence domestique et de discrimination, et sont sous-représentées dans les processus décisionnels politiques et économiques importants.

Les affiliés du Conseil international des femmes continuent de lutter pour jouer un rôle décisif dans le domaine de la politique, de l’économie et du changement climatique. Comme indiqué, les femmes sont indispensables dans ce processus et doivent être considérées comme des partenaires stratégiques. L’établissement de partenariats est un processus clé pour assurer un avenir durable pour tous et Il est fondamental de rassembler toute une gamme d’agents de changement, d’institutions, d’organisations internationales et régionales, de gouvernements et de collectivités locales, afin de former des alliances et des coalitions et d’orienter les efforts vers la réalisation des objectifs de development durable dans leur ensemble.

Un plaidoyer et des actions à long terme, associés à une politique et à des mesures spécialement conçues pour refléter l’inclusion des femmes dans l’économie et la politique, continuent d’être une nécessité urgente qui pourrait contribuer à un avenir durable. Nous devons clairement veiller à ce que les femmes et les filles en soient au cœur même, car les iniquités et les inégalités qui ont un impact sur leur santé, leurs opportunités et leur bien-être sont toujours persistantes.

Pour relever un tel défi, il faut garder à l’esprit que l’éducation est une condition préalable à la réalisation du potentiel humain et à l’égalité des sexes. Cependant, bien que l’écart entre les garçons et les filles dans le domaine éducatif se comble progressivement, beaucoup trop de filles se voient encore refuser le droit d’aller à l’école ou sont forcées d’abandonner prématurément leurs études en raison de la pauvreté, les laissant avec peu de compétences et encore moins d’opportunités futures. En fait, lorsque deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes, comment peut-on parler d’égalité globale entre les sexes ?

Par conséquent, la lutte contre les inégalités et les obstacles critiques qui empêchent les femmes et les filles d’exercer leurs droits fondamentaux, de s’éduquer et de s’autonomiser, doit être au cœur de nos efforts pour créer des sociétés durables et résilientes, afin de construire un avenir durable pour nous tous et pour les générations futures.

Le Conseil international des femmes se joint à ONU FEMMES pour renforcer la conviction que « sans l’égalité des sexes aujourd’hui, un avenir durable et un avenir égal reste hors de notre portée ».

