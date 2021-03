Déclaration du fpi relative au décès du premier ministre Hamed Bakayoko

Les hommages se multiplient suite à l’annonce du décès du premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko, décédé des suite d’un cancer fulgurant le 10 mars 2021 en Allemagne. Le FPI, avec à sa tête son Président, son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO, s’incline avec respect devant la mémoire du grand serviteur de l’Etat qu’a été l’illustre disparu dans un communiqué dont la rédaction d’AbidjanTV.Nnet a reçu copie.

Dans la nuit du mercredi 10 mars 2021, c’est avec consternation et une vive émotion que la Direction du Front Populaire Ivoirien (FPI) a appris le décès inattendu du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO, Ministre de la défense.

Le FPI, avec à sa tête son Président, son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO, s’incline avec respect devant la mémoire du grand serviteur de l’Etat qu’a été l’illustre disparu.

Le FPI rappelle que le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO a été un collaborateur du président Laurent GBAGBO, en qualité de Ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies.

La disparition du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO est donc ressentie par le président Laurent GBAGBO comme celle d’un ancien collaborateur et d’un jeune frère.

En cette douloureuse circonstance, le FPI et son président s’associent pleinement à la douleur qui étreint son épouse, ses enfants, sa famille biologique et sa famille politique.

Le Front Populaire Ivoirien présente à la Grande famille BAKAYOKO, dans toutes ses composantes, à la famille politique du défunt, au chef de l’Etat et à son Gouvernement ainsi qu’au peuple de Côte d’Ivoire, ses condoléances les plus attristées et leur exprime toute sa compassion.

Le Front Populaire Ivoirien, se tient aux côtés de la famille éplorée et prie le Tout-Puissant afin qu’il fortifie les enfants et l’épouse du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO qui surmonteront, dans la dignité et le recueillement, cette éprouvante meurtrissure.

Que l’âme de ce grand serviteur de l’Etat qui nous quitte repose en paix !

Fait à Abidjan, le 11 mars 2021

Dr ASSOA Adou

Secrétaire Général du FPI

Sapel MONE

