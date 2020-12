Décoration : le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO salue le professionnalisme et l’efficacité des Forces de Défense et de Sécurité

Présidant la double cérémonie de prise d’armes et de décoration des personnels militaires, gendarmes et civils de l’administration centrale de la Défense, le 22 décembre 2020 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, a salué leur professionnalisme et leur efficacité dans l’exercice de leurs missions.

« Je suis particulièrement heureux, au nom du Président de la République, Chef Suprême des Armées, de vous adresser ses chaleureuses félicitations, pour votre professionnalisme et votre efficacité dans l’exécution de vos missions », a dit Hamed Bakayoko.

Les récipiendaires sont au nombre de 136, dont 5 élevés au rang d’Officier de l’Ordre National ; 10 Chevaliers de l’Ordre National et 13 Officiers dans l’Ordre du Mérite Ivoirien. Ils sont 53 à avoir reçu la médaille de Chevalier dans l’Ordre du Mérite Ivoirien et 55 Médaillés des Forces Armées.

Le Premier Ministre a félicité les récipiendaires et leur a demandé de garder haut le flambeau du mérite, afin de servir de modèles aux générations futures.

Faisant le bilan de l’année 2020, le Premier Ministre a indiqué qu’elle a d’abord été une année de deuil, de drame et ensuite d’espoir au cours des derniers mois.

Les moments sombres ont été l’attaque terroriste de Kafolo, avec la perte de certains éléments de l’armée et la pandémie meurtrière de la maladie à Coronavirus.

L’espoir, a-t-il dit, est venu de l’élection du Président de la République Alassane Ouattara et de sa prestation de serment le 14 décembre 2020.

« Durant ces moments que je viens d’égrener, les Forces de Défense et de Sécurité ont joué un rôle extraordinaire, allant de la riposte rapide et vigoureuse à l’acte terroriste, à la parfaite sécurisation de l’élection présidentielle, en passant par l’assistance des populations dans la lutte contre la Covid-19 », a-t-il souligné.

Le Premier Ministre, par ailleurs Ministre de la Défense, a demandé de rester vigilants et de maintenir les capacités opérationnelles intactes, voire de les renforcer; car, a-t-il insisté, les défis sécuritaires n’ont pas changé et iront certainement crescendo.

Afin de continuer la consolidation des acquis, en matière de restauration de l’armée et d’amélioration des conditions de vie et de travail des personnels, Hamed Bakayoko a annoncé l’élaboration d’une nouvelle Loi de Programmation militaire 2021-2025.

Primature

Comments

comments