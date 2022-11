Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a pressé jeudi 17 novembre les pays rassemblés à la COP27 de trouver «un accord ambitieux et crédible» sur la question épineuse de la compensation des dégâts climatiques subis par les pays du Sud.«La manière la plus efficace de reconstruire la confiance est de trouver un accord ambitieux et crédible sur les pertes et préjudices et le soutien financier aux pays en développement», a-t-il déclaré en Égypte.

