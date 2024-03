DÉGUERPISSEMENT À YOPOUGON : LA FIDHOP APPORTE UNE ASSISTANCE MULTIFORME AUX VICTIMES DE GESCO

Face à l’urgence signalée suite aux opérations de déguerpissements du quartier GESCO dans la Commune de Yopougon, une délégation de la FIDHOP conduite par son Président, Dr Boga Sako Gervais, assisté par Me Hervé Gouaméné, Avocat de la FIDHOP, s’est rendu, ce samedi 02 mars 2024, sur les lieux pour échanger avec les victimes sur leurs éventuels droits.

Une rencontre d’échanges à bâton rompu

Ce samedi 2 Mars 2024 dans l’après-midi, une rencontre avec les victimes déguerpies, a eu lieu avec Dr Boga Sako accompagné d’une forte délégation à Yopougon-Gesco. Objectif : écouter et présenter aux personnes concernées leur droits dans de telle situation et leur assurer un accompagnement sans faille de la fondation internationale pour l’observation et la surveillance des droits de l’homme et de la vie pacifique (FIDHOP).

« Ça fait un mois que les gens dorment dans les rues, sous le soleil, sous le vent, sans proposition concrète. Votre venue est un ouff de soulagement pour nous victimes déguerpies. Vous allez nous aider à faire un dépassement de la situation en nous confiant à vous. La FIDHOP pourrait nous aider à rentrer dans nos droits les plus élémentaires » a fait savoir M. Adama Coulibaly, porte-parole des victimes de GESCO.

On va vous aider à déposer une plainte contre l’Etat de Côte d’Ivoire car l’Etat est en erreur sur toute la ligne et aussi le gouvernement s’est trompé dans la méthode de déguerpissement et le travail d’information qui devrait préalablement être mené, n’a pas été fait

« C’est des familles entières détruites par cette vaste opération de déguerpissement. Nous ne connaissons rien en droit et nous comptons sur votre défense pour que ce qui peut encore être sauver le soit. Fondant en larmes, le porte-parole des victimes a aujourd’hui du mal à exprimer sa colère devant la délégation de la FIDHOP ».

Une plainte contre l’Etat en gestation

Dr Boga Gervais Sako et sa délégation ont à la suite des différentes interventions des leaders des victimes de GESCO, ont réaffirmé leur détermination pour apporter une assistance juridique de taille en vue d’offrir une lueur d’espoir à ses familles concernées.