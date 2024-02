Démolition de Gesco : Que fera Adama Bictogo ?

Le quartier Gesco de Yopougon a été rasé alors que le maire de la commune se trouve en mission en Égypte. Pourtant, le président de l’Assemblée nationale avait promis qu’aucun bulldozer n’entrerait à Yopougon sans son accord.

Adama Bictogo, maire de la commune de Yopougon, avait ouvertement affiché son désaccord face à la volonté d’Ibrahim Cissé Bacongo de démolir le quartier Gesco. En effet, le dimanche 28 janvier 2024, des bulldozers ont fait irruption à Gesco au grand désarroi des populations.

« Quand on rentre à Yopougon, on n’a pas l’impression de rentrer dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire qui se modernise, qui se développe au rythme qu’on connait. C’est la croix et la bannière », avait déploré le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan.

« On ne peut pas détruire moralement des gens. Parce qu’au-delà de la maison, c’est moralement qu’on est en train de détruire des gens », avait martelé le président de l’Assemblée nationale, qui a aussi promis que les habitants dont les maisons ont été détruites seraient dédommagés. Le maire de Yopougon avait même annoncé qu’il n’hésiterait pas à réquisitionner la police, la gendarmerie et la police municipale à l’effet de protéger tous les quartiers visés par la démolition de Gesco.

Une rencontre a eu lieu le jeudi 1er février 2024 entre Adama Bictogo et Ibrahim Cissé Bacongo afin de lever les zones d’ombre. Ce jour-là, le successeur de Robert Beugré Mambé a souligné l’importance de la collaboration entre la mairie de Yopougon et le District autonome d’Abidjan.

Au cours des échanges, l’ex-maire de Koumassi a mis l’accent sur la lutte contre le désordre urbain et l’insalubrité, ainsi que l’assainissement de la ville d’Abidjan.

Deux semaines après la rencontre entre Bictogo et Bacongo, les bulldozers ont refait leur apparition à Yopougon Gesco dans la nuit du lundi 19 février 2024. En l’absence du maire qui se trouve en mission en Égypte. Les échanges entre les deux hommes ont-ils accouché d’une souris ? Que fera le député d’Agboville dès son retour à Abidjan ?